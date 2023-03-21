https://ria.ru/20230321/belorussiya-1859394060.html
В Гродно во время спецоперации КГБ изъяли оружие и взрывчатку для терактов
В Гродно во время спецоперации КГБ изъяли оружие и взрывчатку для терактов - РИА Новости, 21.03.2023
В Гродно во время спецоперации КГБ изъяли оружие и взрывчатку для терактов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время прошедшей в Гродно на выходных спецоперации КГБ изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:01
2023-03-21T11:01
2023-03-21T11:10
в мире
гродно
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996815_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_7de740042b3dbcd734305765bc9a6c6a.jpg
МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время прошедшей в Гродно на выходных спецоперации КГБ изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов.Президент подчеркнул, что спецслужбы проделали хорошую работу, "при такой острой ситуации, когда со стороны террористов применялись гранаты и оружие, не погиб ни один сотрудник группы "Альфа".В минувшие выходные КГБ Белоруссии сообщил, что в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью совершения террористической акции, 19 марта в Гродно был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения комитета.
https://ria.ru/20230308/pogranichnik-1856646168.html
гродно
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996815_27:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_3c70d8f2079b4b1b1e4df32fe98179d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гродно, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Гродно, Белоруссия, Александр Лукашенко
В Гродно во время спецоперации КГБ изъяли оружие и взрывчатку для терактов
Лукашенко: спецслужбы при спецоперации в Гродно изъяли оружие и взрывчатку для терактов
МИНСК, 21 мар – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что во время прошедшей в Гродно на выходных спецоперации КГБ изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов.
«
"Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для "громких" терактов в отношении граждан и должностных лиц государственных органов", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
Президент подчеркнул, что спецслужбы проделали хорошую работу, "при такой острой ситуации, когда со стороны террористов применялись гранаты и оружие, не погиб ни один сотрудник группы "Альфа".
В минувшие выходные КГБ Белоруссии сообщил, что в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью совершения террористической акции, 19 марта в Гродно был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения комитета.
Белорусский пограничник рассказал, как не пропустил украинского диверсанта