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В Гродно во время спецоперации КГБ изъяли оружие и взрывчатку для терактов - РИА Новости, 21.03.2023
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11:01 21.03.2023 (обновлено: 11:10 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/belorussiya-1859394060.html
В Гродно во время спецоперации КГБ изъяли оружие и взрывчатку для терактов
В Гродно во время спецоперации КГБ изъяли оружие и взрывчатку для терактов - РИА Новости, 21.03.2023
В Гродно во время спецоперации КГБ изъяли оружие и взрывчатку для терактов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время прошедшей в Гродно на выходных спецоперации КГБ изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:01
2023-03-21T11:10
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гродно
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время прошедшей в Гродно на выходных спецоперации КГБ изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов.Президент подчеркнул, что спецслужбы проделали хорошую работу, "при такой острой ситуации, когда со стороны террористов применялись гранаты и оружие, не погиб ни один сотрудник группы "Альфа".В минувшие выходные КГБ Белоруссии сообщил, что в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью совершения террористической акции, 19 марта в Гродно был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения комитета.
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в мире, гродно, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Гродно, Белоруссия, Александр Лукашенко
В Гродно во время спецоперации КГБ изъяли оружие и взрывчатку для терактов

Лукашенко: спецслужбы при спецоперации в Гродно изъяли оружие и взрывчатку для терактов

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание КГБ на проспекте Независимости в Минске
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время прошедшей в Гродно на выходных спецоперации КГБ изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов.
«
"Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для "громких" терактов в отношении граждан и должностных лиц государственных органов", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
Президент подчеркнул, что спецслужбы проделали хорошую работу, "при такой острой ситуации, когда со стороны террористов применялись гранаты и оружие, не погиб ни один сотрудник группы "Альфа".
В минувшие выходные КГБ Белоруссии сообщил, что в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью совершения террористической акции, 19 марта в Гродно был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения комитета.
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В миреГродноБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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