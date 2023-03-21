https://ria.ru/20230321/belorussiya-1859394060.html

В Гродно во время спецоперации КГБ изъяли оружие и взрывчатку для терактов

В Гродно во время спецоперации КГБ изъяли оружие и взрывчатку для терактов - РИА Новости, 21.03.2023

В Гродно во время спецоперации КГБ изъяли оружие и взрывчатку для терактов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время прошедшей в Гродно на выходных спецоперации КГБ изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:01

2023-03-21T11:01

2023-03-21T11:10

в мире

гродно

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996815_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_7de740042b3dbcd734305765bc9a6c6a.jpg

МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время прошедшей в Гродно на выходных спецоперации КГБ изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов.Президент подчеркнул, что спецслужбы проделали хорошую работу, "при такой острой ситуации, когда со стороны террористов применялись гранаты и оружие, не погиб ни один сотрудник группы "Альфа".В минувшие выходные КГБ Белоруссии сообщил, что в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью совершения террористической акции, 19 марта в Гродно был ликвидирован иностранный гражданин, который с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказал вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения комитета.

https://ria.ru/20230308/pogranichnik-1856646168.html

гродно

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гродно, белоруссия, александр лукашенко