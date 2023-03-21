https://ria.ru/20230321/barery-1859506261.html

Противопаводковые барьеры установлены на двух набережных в центре Москвы

Противопаводковые барьеры установлены на двух набережных в центре Москвы - РИА Новости, 21.03.2023

Противопаводковые барьеры установлены на двух набережных в центре Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства установили противопаводковые барьеры на двух набережных в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:31

2023-03-21T15:31

2023-03-21T15:31

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москва

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили противопаводковые барьеры на двух набережных в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На время пропуска весеннего паводка на причале "Зарядье" на Москворецкой набережной и причале "Международная выставка" на Краснопресненской набережной установлены пластиковые водоналивные барьеры. Эти конструкции используются не первый год, они позволяют при резком повышении уровня воды предотвратить подтопление причалов и находящихся рядом подземных пешеходных переходов", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что барьеры представляют собой отдельные пластиковые блоки, произведенные из полиэтилена низкого давления. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что блоки легко и надежно скрепляются между собой, их полная установка занимает не более 12 часов.

https://ria.ru/20230320/moskva-1859034858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы