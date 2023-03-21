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Противопаводковые барьеры установлены на двух набережных в центре Москвы - РИА Новости, 21.03.2023
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15:31 21.03.2023
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Противопаводковые барьеры установлены на двух набережных в центре Москвы
Противопаводковые барьеры установлены на двух набережных в центре Москвы - РИА Новости, 21.03.2023
Противопаводковые барьеры установлены на двух набережных в центре Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства установили противопаводковые барьеры на двух набережных в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:31
2023-03-21T15:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили противопаводковые барьеры на двух набережных в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На время пропуска весеннего паводка на причале "Зарядье" на Москворецкой набережной и причале "Международная выставка" на Краснопресненской набережной установлены пластиковые водоналивные барьеры. Эти конструкции используются не первый год, они позволяют при резком повышении уровня воды предотвратить подтопление причалов и находящихся рядом подземных пешеходных переходов", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что барьеры представляют собой отдельные пластиковые блоки, произведенные из полиэтилена низкого давления. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что блоки легко и надежно скрепляются между собой, их полная установка занимает не более 12 часов.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Противопаводковые барьеры установлены на двух набережных в центре Москвы

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыПротивопаводковые барьеры на причале "Зарядье" на Москворецкой набережной
Противопаводковые барьеры на причале Зарядье на Москворецкой набережной - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Противопаводковые барьеры на причале "Зарядье" на Москворецкой набережной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили противопаводковые барьеры на двух набережных в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На время пропуска весеннего паводка на причале "Зарядье" на Москворецкой набережной и причале "Международная выставка" на Краснопресненской набережной установлены пластиковые водоналивные барьеры. Эти конструкции используются не первый год, они позволяют при резком повышении уровня воды предотвратить подтопление причалов и находящихся рядом подземных пешеходных переходов", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что барьеры представляют собой отдельные пластиковые блоки, произведенные из полиэтилена низкого давления.
«
"Они разработаны и изготовлены в России полностью из отечественного материала, размер одного блока составляет 1,5 на 2 метра. Специалисты установили барьеры по всей длине фасадной части причалов, наполнили водой для устойчивости, дополнительно проложили гидроизоляционным материалом и мешками с песком", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что блоки легко и надежно скрепляются между собой, их полная установка занимает не более 12 часов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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