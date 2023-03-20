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На Украине звание офицера можно будет получить без диплома
На Украине звание офицера можно будет получить без диплома - РИА Новости, 20.03.2023
На Украине звание офицера можно будет получить без диплома
Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий получать младшее офицерское звание без диплома о высшем образовании, но с боевым опытом, заявил в понедельник... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T21:17
2023-03-20T21:17
2023-03-20T21:17
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий получать младшее офицерское звание без диплома о высшем образовании, но с боевым опытом, заявил в понедельник член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Рады Давид Арахамия. "Еще год назад многие из них жили гражданской жизнью. Не у всех было военное образование или диплом университета. Но сейчас они имеют боевой опыт, которого не имеют офицеры стран НАТО. Для таких людей сегодня мы приняли законопроект №8339. Он позволяет получить младшее офицерское звание, минуя формальные требования относительно диплома о высшем образовании", - написал Арахамия в телеграм-канале. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, НАТО
На Украине звание офицера можно будет получить без диплома
Рада Украины приняла закон, позволяющий получить звание офицера без диплома университета