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Стоимость золота превысила две тысячи долларов впервые с 18 апреля - РИА Новости, 20.03.2023
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10:26 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/zoloto-1859045999.html
Стоимость золота превысила две тысячи долларов впервые с 18 апреля
Стоимость золота превысила две тысячи долларов впервые с 18 апреля - РИА Новости, 20.03.2023
Стоимость золота превысила две тысячи долларов впервые с 18 апреля
Цена на золото растет более чем на 1%, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 18 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:26
2023-03-20T10:26
экономика
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Цена на золото растет более чем на 1%, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 18 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 27,4 доллара, или на 1,41%, до 2001,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,89% - до 22,657 доллара за унцию.
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Ольга Фомченкова
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экономика, банкротство silicon valley bank
Экономика, Банкротство Silicon Valley Bank
Стоимость золота превысила две тысячи долларов впервые с 18 апреля

Стоимость золота превысила две тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 18 апреля

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Слитки золота. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Цена на золото растет более чем на 1%, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 18 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 27,4 доллара, или на 1,41%, до 2001,8 доллара за тройскую унцию.
Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,89% - до 22,657 доллара за унцию.
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Цена на нефть WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с декабря 2021 года
Вчера, 10:16
 
ЭкономикаБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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