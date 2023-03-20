https://ria.ru/20230320/zoloto-1859045999.html
Стоимость золота превысила две тысячи долларов впервые с 18 апреля
Стоимость золота превысила две тысячи долларов впервые с 18 апреля - РИА Новости, 20.03.2023
Стоимость золота превысила две тысячи долларов впервые с 18 апреля
Цена на золото растет более чем на 1%, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 18 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:26
2023-03-20T10:26
2023-03-20T10:26
экономика
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Цена на золото растет более чем на 1%, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 18 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 27,4 доллара, или на 1,41%, до 2001,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,89% - до 22,657 доллара за унцию.
https://ria.ru/20230320/neft-1859043599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, банкротство silicon valley bank
Экономика, Банкротство Silicon Valley Bank
Стоимость золота превысила две тысячи долларов впервые с 18 апреля
Стоимость золота превысила две тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 18 апреля
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Цена на золото растет более чем на 1%, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 18 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 27,4 доллара, или на 1,41%, до 2001,8 доллара за тройскую унцию.
Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,89% - до 22,657 доллара за унцию.
Цена на нефть WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с декабря 2021 года