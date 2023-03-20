https://ria.ru/20230320/zoloto-1859045999.html

Стоимость золота превысила две тысячи долларов впервые с 18 апреля

Стоимость золота превысила две тысячи долларов впервые с 18 апреля - РИА Новости, 20.03.2023

Стоимость золота превысила две тысячи долларов впервые с 18 апреля

Цена на золото растет более чем на 1%, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 18 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T10:26

2023-03-20T10:26

2023-03-20T10:26

экономика

банкротство silicon valley bank

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Цена на золото растет более чем на 1%, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 18 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 27,4 доллара, или на 1,41%, до 2001,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,89% - до 22,657 доллара за унцию.

https://ria.ru/20230320/neft-1859043599.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, банкротство silicon valley bank