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Белгородская область закупит 1744 помещения лишившимся жилья при обстрелах - РИА Новости, 20.03.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
17:52 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/zhile-1859259339.html
Белгородская область закупит 1744 помещения лишившимся жилья при обстрелах
Белгородская область закупит 1744 помещения лишившимся жилья при обстрелах - РИА Новости, 20.03.2023
Белгородская область закупит 1744 помещения лишившимся жилья при обстрелах
Белгородской области по поручению президента РФ Владимира Путина выделены средства на закупку 1744 жилых помещений для жителей, утративших свои дома в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:52
2023-03-20T17:52
белгородская область
жилье
белгородская область
россия
вячеслав гладков
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 20 мар – РИА Новости. Белгородской области по поручению президента РФ Владимира Путина выделены средства на закупку 1744 жилых помещений для жителей, утративших свои дома в результате обстрелов, сообщила пресс-служба правительства региона. "Сейчас уже принято 381 заявление на новые домовладения. С белгородцами ведётся ежедневная работа по подбору жилья. В сопровождении представителей администрации жители осматривают предлагаемые варианты новых квартир или домов", - говорится в сообщении. Отмечается, что только за последние несколько дней было принято более 50 новых заявлений на жильё. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населённых пунктах региона, где введён режим ЧС. "Готовые квартиры или же строящиеся дома будут соответствовать площади пострадавшего жилья самих собственников", - подчеркнули в правительстве. Сообщается, что по поручению губернатора Вячеслава Гладкова во всех пострадавших районах области регулярно проходят сходы жителей. Главы муниципалитетов вместе с профильными руководителями и представителями областного правительства на встречах рассказывают жителям о вариантах переселения и механизме предоставления жилья. После личной встречи президента РФ Владимира Путина и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова региону выделено 9,4 миллиарда рублей из федерального бюджета на приобретение новых жилых помещений.
https://ria.ru/20230318/preduprezhdenie-1858775214.html
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жилье, белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин
Белгородская область, Жилье, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Белгородская область закупит 1744 помещения лишившимся жилья при обстрелах

В Белгородской области закупят 1744 помещения лишившимся жилья при обстрелах

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 мар – РИА Новости. Белгородской области по поручению президента РФ Владимира Путина выделены средства на закупку 1744 жилых помещений для жителей, утративших свои дома в результате обстрелов, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сейчас уже принято 381 заявление на новые домовладения. С белгородцами ведётся ежедневная работа по подбору жилья. В сопровождении представителей администрации жители осматривают предлагаемые варианты новых квартир или домов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что только за последние несколько дней было принято более 50 новых заявлений на жильё. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населённых пунктах региона, где введён режим ЧС.
"Готовые квартиры или же строящиеся дома будут соответствовать площади пострадавшего жилья самих собственников", - подчеркнули в правительстве.
Сообщается, что по поручению губернатора Вячеслава Гладкова во всех пострадавших районах области регулярно проходят сходы жителей. Главы муниципалитетов вместе с профильными руководителями и представителями областного правительства на встречах рассказывают жителям о вариантах переселения и механизме предоставления жилья.
После личной встречи президента РФ Владимира Путина и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова региону выделено 9,4 миллиарда рублей из федерального бюджета на приобретение новых жилых помещений.
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