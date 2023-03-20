https://ria.ru/20230320/zhertvy-1859056873.html
С начала эскалации в ДНР погибли 4464 мирных жителя
С начала эскалации в ДНР погибли 4464 мирных жителя - РИА Новости, 20.03.2023
С начала эскалации в ДНР погибли 4464 мирных жителя
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4464 мирных жителя, в том числе 134 ребенка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:10
2023-03-20T11:10
2023-03-20T11:10
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4464 мирных жителя, в том числе 134 ребенка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 396 дней эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 682 гражданских лица, в том числе 28 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3782 гражданских лица, в том числе 106 детей. Всего: 4464, в том числе детей - 134", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. По данным СЦКК, за этот период пострадали 4232 мирных жителя, в том числе 274 ребенка. За указанный период ведомство зафиксировало более 16,3 тысячи обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 15,9 тысячи, выпущено более 103,7 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 250 ракет РСЗО HIMARS, 22 ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч", 258 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", 13352 ракет РСЗО (122 миллиметра), 24117 снарядов калибра 155 миллиметров. По данным представительства, повреждения получили 10152 жилых домостроения, 2501 объект гражданской инфраструктуры, 1294 транспортных средства.
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
С начала эскалации в ДНР погибли 4464 мирных жителя
СЦКК ДНР: с начала эскалации в республике погибли 4464 мирных жителя, включая 134 ребенка
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости.
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4464 мирных жителя, в том числе 134 ребенка, сообщило
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За 396 дней эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 682 гражданских лица, в том числе 28 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3782 гражданских лица, в том числе 106 детей. Всего: 4464, в том числе детей - 134", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
СМИ спрогнозировали, что останется от территории Украины
По данным СЦКК, за этот период пострадали 4232 мирных жителя, в том числе 274 ребенка.
За указанный период ведомство зафиксировало более 16,3 тысячи обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 15,9 тысячи, выпущено более 103,7 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 250 ракет РСЗО HIMARS, 22 ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч", 258 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", 13352 ракет РСЗО (122 миллиметра), 24117 снарядов калибра 155 миллиметров.
По данным представительства, повреждения получили 10152 жилых домостроения, 2501 объект гражданской инфраструктуры, 1294 транспортных средства.