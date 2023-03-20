https://ria.ru/20230320/zerno-1859178372.html

Итальянские аграрии: до развивающихся стран дошла половина зерна с Украины

Итальянские аграрии: до развивающихся стран дошла половина зерна с Украины - РИА Новости, 20.03.2023

Итальянские аграрии: до развивающихся стран дошла половина зерна с Украины

Только 55% сельскохозяйственной продукции, которую вывезли из украинских портов в рамках зерновой сделки, было доставлено в развивающиеся страны Севера Африки и РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:44

2023-03-20T15:44

2023-03-20T15:45

экономика

украина

россия

владимир путин

мария захарова

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РИМ, 20 мар – РИА Новости. Только 55% сельскохозяйственной продукции, которую вывезли из украинских портов в рамках зерновой сделки, было доставлено в развивающиеся страны Севера Африки и Азии, сообщает итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. "Только 55 процентов сельскохозяйственной продукции, которая покинула Украину после заключения сделки, попала в развивающиеся страны, такие как страны Северной Африки и Азии, которые сильно зависят от сырья из пострадавших от конфликта районов", - говорится в релизе. В целом из украинских портов было отправлено 24,2 миллиона тонн сельхозпродукции, почти половину из которых составила кукуруза (49,3%), а 27,2% - пшеница мягких сортов, 5,4% - подсолнечная мука и 5,1% - подсолнечное масло, отмечает организация в связи с продлением соглашения. Больше всего от соглашения выиграл Китай, который получил 5,2 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, или 21,5% от общего объема. За ним расположились Испания (4,1 миллиона тонн), Турция и Италия (2,7 миллиона и 1,76 миллиона тонн соответственно). На Апеннины поступили 1,2 миллиона тонн кукурузы, важной кормовой культуры, а также пшеница мягких сортов и подсолнечное масло. "Соглашение важно в свете угрозы сильного сокращения урожая, вызванного засухой, а также перед лицом опасности голода в 53 странах, где, по данным ООН, население тратит не менее 60% своего дохода на продукты питания", - пишет Coldiretti, отмечая взаимосвязь продовольственной безопасности с проблемой миграции. Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. При этом 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла РИА Новости, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

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экономика, украина, россия, владимир путин, мария захарова