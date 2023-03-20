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Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек - РИА Новости, 20.03.2023
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14:54 20.03.2023 (обновлено: 15:01 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/zemletryasenie-1859150323.html
Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек
Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек - РИА Новости, 20.03.2023
Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек
Число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч, сообщил в понедельник глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD)... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:54
2023-03-20T15:01
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
кахраманмараш
сирия
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АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч, сообщил в понедельник глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер."Жертвами землетрясений 6 февраля стали 50 тысяч 96 человек, пострадали 107 тысяч 204 человека", - заявил Сезер, выступая в парламенте Турции.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".
https://ria.ru/20230318/zemletryasenie-1858838864.html
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кахраманмараш
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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, кахраманмараш, сирия
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Кахраманмараш, Сирия
Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек

Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек, ранены более 107 тысяч

© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкЖители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана
Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч, сообщил в понедельник глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.
"Жертвами землетрясений 6 февраля стали 50 тысяч 96 человек, пострадали 107 тысяч 204 человека", - заявил Сезер, выступая в парламенте Турции.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7
18 марта, 20:28
 
В миреТурцияСильное землетрясение в Турции и СирииКахраманмарашСирия
 
 
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