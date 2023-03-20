https://ria.ru/20230320/zelenskiy-1859290072.html

СМИ: Зеленский призвал помогать Киеву, чтобы сохранить нормальное общество

СМИ: Зеленский призвал помогать Киеву, чтобы сохранить нормальное общество - РИА Новости, 20.03.2023

СМИ: Зеленский призвал помогать Киеву, чтобы сохранить нормальное общество

Владимир Зеленский призвал американцев, которые сомневаются в целесообразности помощи Украине, помогать Киеву, чтобы якобы сохранить "нормальное" общество,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:40

2023-03-20T19:40

2023-03-20T19:40

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

владимир зеленский

нато

рон десантис

сергей лавров

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал американцев, которые сомневаются в целесообразности помощи Украине, помогать Киеву, чтобы якобы сохранить "нормальное" общество, используя украинских, а не американских солдат, пишет американский журнал Atlantic. Во время интервью журналу Зеленского спросили, что он может сказать тем, кто, как губернатор Флориды Рон Десантис, задается вопросом о целесообразности помощи Украине. По словам Зеленского, если американцы прекратят помощь Киеву, то последствия будут заметны "сначала соседям Украины, а потом другим". Зеленский утверждает, что после получения контроля над Украиной, Россия якобы также получит контроль над Молдавией и "атакует" Балтийские страны. После этого, по утверждению Зеленского Россия якобы займет и территории стран НАТО и выйдет к границам Польши и, возможно, будет биться с этой страной. "Помогите нам сражаться с ними (с Россией - ред.) здесь, помогите нам победить их здесь (на Украине - ред.), и вам не придется сражаться с ними где-то еще. Помогите нам сохранить хоть какое-то открытое, нормальное общество, используя наших, а не ваших военных. Это поможет вам сохранить свое открытое, нормальное общество, а также общество других. Помогите Украине бороться с Россией сейчас, чтобы никому больше не пришлось воевать с Россией позже, и чтобы потом не пришлось делать более трудный и болезненный выбор", - приводит журнал ответ Зеленского. Ранее Десантис заявлял, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США. По его мнению, Вашингтон должен добиваться мира между Москвой и Киевом. Десантис также отмечал, что США не следует предоставлять Украине такую помощь, которая потребует развертывания американских войск или позволит Украине проводить наступательные операции за пределами своих границ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

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россия

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украина, россия, киев, владимир зеленский, нато, рон десантис, сергей лавров, в мире