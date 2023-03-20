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Липецкие родители с апреля смогут дистанционно записать детей в 1 класс - РИА Новости, 20.03.2023
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Липецкая область
 
18:56 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/zapis-1859277447.html
Липецкие родители с апреля смогут дистанционно записать детей в 1 класс
Липецкие родители с апреля смогут дистанционно записать детей в 1 класс - РИА Новости, 20.03.2023
Липецкие родители с апреля смогут дистанционно записать детей в 1 класс
Кампания по записи детей в первый класс общеобразовательных школ стартует в Липецкой области с 1 апреля; в этом году для удобства родителей появится возможность РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:56
2023-03-20T18:56
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Кампания по записи детей в первый класс общеобразовательных школ стартует в Липецкой области с 1 апреля; в этом году для удобства родителей появится возможность дистанционной подачи заявления, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он пояснил, что для зачисления ребенка в первый класс родители первоклассников могут заполнить электронное заявление в личном кабинете на портале Госуслуг. Подать заявку можно будет сразу в несколько школ. Родителям будет доступна информация о свободных местах во всех образовательных учреждениях муниципалитетов. Как отметил Артамонов, создание подобных цифровых сервисов для удобного, а главное быстрого и качественного получения госуслуг – это важная государственная задача."Регион в числе лидеров по цифровой трансформации в стране. В области активно развивается интеллектуальная система управления, что позволило повысить качество предоставления услуг", – подчеркнул Игорь Артамонов.Он уточнил, что решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после завершения приема заявок. Уведомление об этом придет в личный кабинет на портале Госуслуг.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие родители с апреля смогут дистанционно записать детей в 1 класс

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛИПЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Кампания по записи детей в первый класс общеобразовательных школ стартует в Липецкой области с 1 апреля; в этом году для удобства родителей появится возможность дистанционной подачи заявления, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он пояснил, что для зачисления ребенка в первый класс родители первоклассников могут заполнить электронное заявление в личном кабинете на портале Госуслуг. Подать заявку можно будет сразу в несколько школ. Родителям будет доступна информация о свободных местах во всех образовательных учреждениях муниципалитетов.
Как отметил Артамонов, создание подобных цифровых сервисов для удобного, а главное быстрого и качественного получения госуслуг – это важная государственная задача.
"Регион в числе лидеров по цифровой трансформации в стране. В области активно развивается интеллектуальная система управления, что позволило повысить качество предоставления услуг", – подчеркнул Игорь Артамонов.
Он уточнил, что решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после завершения приема заявок. Уведомление об этом придет в личный кабинет на портале Госуслуг.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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