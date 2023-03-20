https://ria.ru/20230320/zapis-1859277447.html

Липецкие родители с апреля смогут дистанционно записать детей в 1 класс

Липецкие родители с апреля смогут дистанционно записать детей в 1 класс - РИА Новости, 20.03.2023

Липецкие родители с апреля смогут дистанционно записать детей в 1 класс

Кампания по записи детей в первый класс общеобразовательных школ стартует в Липецкой области с 1 апреля; в этом году для удобства родителей появится возможность РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T18:56

2023-03-20T18:56

2023-03-20T18:56

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694422_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_16405b0c3c69f98eac2c7e74aa2d306b.jpg

ЛИПЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Кампания по записи детей в первый класс общеобразовательных школ стартует в Липецкой области с 1 апреля; в этом году для удобства родителей появится возможность дистанционной подачи заявления, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он пояснил, что для зачисления ребенка в первый класс родители первоклассников могут заполнить электронное заявление в личном кабинете на портале Госуслуг. Подать заявку можно будет сразу в несколько школ. Родителям будет доступна информация о свободных местах во всех образовательных учреждениях муниципалитетов. Как отметил Артамонов, создание подобных цифровых сервисов для удобного, а главное быстрого и качественного получения госуслуг – это важная государственная задача."Регион в числе лидеров по цифровой трансформации в стране. В области активно развивается интеллектуальная система управления, что позволило повысить качество предоставления услуг", – подчеркнул Игорь Артамонов.Он уточнил, что решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после завершения приема заявок. Уведомление об этом придет в личный кабинет на портале Госуслуг.

https://ria.ru/20230306/zvonok-1856172284.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов