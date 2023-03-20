https://ria.ru/20230320/zakupki-1859302297.html

Глава МИД Италии раскрыл подробности закупки боеприпасов ЕС для Украины

Глава МИД Италии раскрыл подробности закупки боеприпасов ЕС для Украины - РИА Новости, 20.03.2023

Глава МИД Италии раскрыл подробности закупки боеприпасов ЕС для Украины

Закупка Евросоюзом боеприпасов для Украины будет чем-то "вроде государственного подряда" по примеру приобретения вакцин от Covid-19, заявил вице-премьер и глава РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T20:38

2023-03-20T20:38

2023-03-20T20:38

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евросоюз

мид италии

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РИМ, 20 мар – РИА Новости. Закупка Евросоюзом боеприпасов для Украины будет чем-то "вроде государственного подряда" по примеру приобретения вакцин от Covid-19, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. "Сегодня Европа решила потратить второй миллиард евро на поставку боеприпасов для ВСУ. Будет что-то вроде государственного подряда на единое приобретение, как это случилось с вакцинами (от Covid-19)", - заявил он журналистам по завершении совета глав МИД ЕС в Брюсселе. По словам Таяни, китайский план урегулирования на Украине не является "удовлетворительным", хотя в нем и "есть пункты, которые можно обсудить". "Но повторю, переговоры (по Украине) не могут не завершиться с уважением территориальной целостности Украины", - сказал итальянский вице-премьер, трансляция выступления которого велась на сайте ЕК. Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что 18 стран (17 стран ЕС и Норвегия) присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по размещению промышленных заказов на боеприпасы для Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html

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