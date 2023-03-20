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Глава МИД Италии раскрыл подробности закупки боеприпасов ЕС для Украины - РИА Новости, 20.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:38 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/zakupki-1859302297.html
Глава МИД Италии раскрыл подробности закупки боеприпасов ЕС для Украины
Глава МИД Италии раскрыл подробности закупки боеприпасов ЕС для Украины - РИА Новости, 20.03.2023
Глава МИД Италии раскрыл подробности закупки боеприпасов ЕС для Украины
Закупка Евросоюзом боеприпасов для Украины будет чем-то "вроде государственного подряда" по примеру приобретения вакцин от Covid-19, заявил вице-премьер и глава РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:38
2023-03-20T20:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
жозеп боррель
евросоюз
мид италии
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РИМ, 20 мар – РИА Новости. Закупка Евросоюзом боеприпасов для Украины будет чем-то "вроде государственного подряда" по примеру приобретения вакцин от Covid-19, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. "Сегодня Европа решила потратить второй миллиард евро на поставку боеприпасов для ВСУ. Будет что-то вроде государственного подряда на единое приобретение, как это случилось с вакцинами (от Covid-19)", - заявил он журналистам по завершении совета глав МИД ЕС в Брюсселе. По словам Таяни, китайский план урегулирования на Украине не является "удовлетворительным", хотя в нем и "есть пункты, которые можно обсудить". "Но повторю, переговоры (по Украине) не могут не завершиться с уважением территориальной целостности Украины", - сказал итальянский вице-премьер, трансляция выступления которого велась на сайте ЕК. Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что 18 стран (17 стран ЕС и Норвегия) присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по размещению промышленных заказов на боеприпасы для Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, европа, жозеп боррель, евросоюз, мид италии, антонио таяни, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Жозеп Боррель, Евросоюз, МИД Италии, Антонио Таяни, Сергей Лавров, НАТО
Глава МИД Италии раскрыл подробности закупки боеприпасов ЕС для Украины

Глава МИД Италии Таяни: закупка ЕC оружия для Украины пойдет по примеру вакцин от COVID-19

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи. Архивное фото
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РИМ, 20 мар – РИА Новости. Закупка Евросоюзом боеприпасов для Украины будет чем-то "вроде государственного подряда" по примеру приобретения вакцин от Covid-19, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
"Сегодня Европа решила потратить второй миллиард евро на поставку боеприпасов для ВСУ. Будет что-то вроде государственного подряда на единое приобретение, как это случилось с вакцинами (от Covid-19)", - заявил он журналистам по завершении совета глав МИД ЕС в Брюсселе.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
По словам Таяни, китайский план урегулирования на Украине не является "удовлетворительным", хотя в нем и "есть пункты, которые можно обсудить". "Но повторю, переговоры (по Украине) не могут не завершиться с уважением территориальной целостности Украины", - сказал итальянский вице-премьер, трансляция выступления которого велась на сайте ЕК.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что 18 стран (17 стран ЕС и Норвегия) присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по размещению промышленных заказов на боеприпасы для Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаЖозеп БоррельЕвросоюзМИД ИталииАнтонио ТаяниСергей ЛавровНАТО
 
 
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