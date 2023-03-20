https://ria.ru/20230320/zakon-1859126727.html
Путин призвал совершенствовать законы об экономических преступлениях
Путин призвал совершенствовать законы об экономических преступлениях - РИА Новости, 20.03.2023
Путин призвал совершенствовать законы об экономических преступлениях
Президент РФ Владимир Путин поручил МВД вместе с парламентариями устранить в законодательстве размытые формулировки, касающиеся экономических преступлений. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:18
2023-03-20T14:18
2023-03-20T16:00
россия
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
экономика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил МВД вместе с парламентариями устранить в законодательстве размытые формулировки, касающиеся экономических преступлений. Также глава государства поставил задачу "обеспечить более четкое правовое регулирование экономической жизни в стране".
https://ria.ru/20230320/biznes-1859120041.html
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"Продолжать совершенствовать законодательство" – Путин о задачах МВД
"Продолжать совершенствовать законодательство" – Путин о задачах МВД
2023-03-20T14:18
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PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), экономика
Россия, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Экономика
Путин призвал совершенствовать законы об экономических преступлениях
Путин поручил устранить размытые формулировки в законах об экономических преступлениях