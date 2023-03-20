https://ria.ru/20230320/zakon-1859126727.html

Путин призвал совершенствовать законы об экономических преступлениях

Путин призвал совершенствовать законы об экономических преступлениях - РИА Новости, 20.03.2023

Путин призвал совершенствовать законы об экономических преступлениях

Президент РФ Владимир Путин поручил МВД вместе с парламентариями устранить в законодательстве размытые формулировки, касающиеся экономических преступлений. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:18

2023-03-20T14:18

2023-03-20T16:00

россия

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

экономика

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил МВД вместе с парламентариями устранить в законодательстве размытые формулировки, касающиеся экономических преступлений. Также глава государства поставил задачу "обеспечить более четкое правовое регулирование экономической жизни в стране".

https://ria.ru/20230320/biznes-1859120041.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Продолжать совершенствовать законодательство" – Путин о задачах МВД "Продолжать совершенствовать законодательство" – Путин о задачах МВД 2023-03-20T14:18 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), экономика