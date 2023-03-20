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Стороны конфликта в Йемене договорились об обмене 887 пленными
Стороны конфликта в Йемене договорились об обмене 887 пленными - РИА Новости, 20.03.2023
Стороны конфликта в Йемене договорились об обмене 887 пленными
Стороны конфликта в Йемене договорились об освобождении 887 задержанных в рамках исторического обмена, заявил на брифинге в Женеве спецпосланник генерального... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:20
2023-03-20T20:20
2023-03-20T20:20
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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости. Стороны конфликта в Йемене договорились об освобождении 887 задержанных в рамках исторического обмена, заявил на брифинге в Женеве спецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг. "Стороны конфликта в Йемене в понедельник договорились об историческом обмене 887 пленными. Переговоры завершились в этот понедельник", - сказал он. Грундберг отказался сообщить, сколько заключенных с каждой стороны было включено в это соглашение. Ранее глава сформированного хуситами национального комитета по делам пленных Абдель Кадир аль-Муртада заявил, что завершились переговоры по связанному с пленными досье, удалось заключить соглашение о сделке по обмену 706 хуситов на 181 пленного другой стороны. В Йемене с 2015 года идут активные военные действия между силами на стороне хуситов и армией правительства страны, которую поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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в мире, йемен, женева (город), саудовская аравия, оон
В мире, Йемен, Женева (город), Саудовская Аравия, ООН
Стороны конфликта в Йемене договорились об обмене 887 пленными
Посланник ООН Грундберг: стороны конфликта в Йемене договорились об обмене 887 пленными
ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости. Стороны конфликта в Йемене договорились об освобождении 887 задержанных в рамках исторического обмена, заявил на брифинге в Женеве спецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг.
"Стороны конфликта в Йемене в понедельник договорились об историческом обмене 887 пленными. Переговоры завершились в этот понедельник", - сказал он.
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Грундберг отказался сообщить, сколько заключенных с каждой стороны было включено в это соглашение.
Ранее глава сформированного хуситами национального комитета по делам пленных Абдель Кадир аль-Муртада заявил, что завершились переговоры по связанному с пленными досье, удалось заключить соглашение о сделке по обмену 706 хуситов на 181 пленного другой стороны.
В Йемене с 2015 года идут активные военные действия между силами на стороне хуситов и армией правительства страны, которую поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией
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