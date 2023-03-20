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Овчинский: ведущие вузы внесли 27 решений в столичный "Банк технологий"
Овчинский: ведущие вузы внесли 27 решений в столичный "Банк технологий" - РИА Новости, 20.03.2023
Овчинский: ведущие вузы внесли 27 решений в столичный "Банк технологий"
Ведущие российские вузы с начала года добавили 27 высокотехнологичных решений в столичный сервис "Банк технологий", сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:05
2023-03-20T10:05
2023-03-20T10:05
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ведущие российские вузы с начала года добавили 27 высокотехнологичных решений в столичный сервис "Банк технологий", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Так, к сервису присоединились РХТУ им. Менделеева, Национальный исследовательский университет "МЭИ", Российский технологический университет МИРЭА.В частности, вузовские разработчики предложили накопитель электроэнергии для электробусов, который позволит сократить время заряда и повысить количество запасаемой энергии.Также в банк внесена разработка под названием "Мобильные системы локальной водоподготовки и водоочистки сточных вод", которая дает возможность быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, помогая улучшить экологическую обстановку на объектах без затрат на строительство стационарных очистных сооружений.В свою очередь, решение "Интеграционная платформа искусственного интеллекта" позволяет хранить, обрабатывать и анализировать большие данные, проводить анализ промышленных установок, узлов и агрегатов производственных линий, транспортных средств для определения и прогнозирования износа.Сервис "Банк технологий" создан для производственных компаний Москвы, чтобы дать им возможность быстро найти нужное технологическое решение для развития производства. Сегодня в банке уже более 300 разработок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ведущие российские вузы с начала года добавили 27 высокотехнологичных решений в столичный сервис "Банк технологий", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"В феврале этого года мы открыли новое направление в "Банке технологий": теперь свои разработки здесь могут разместить ведущие вузы страны. За месяц раздел "Перспективные технологии" пополнился 27 новыми решениями от трех высших учебных заведений. Сейчас компаниям доступно более 40 инновационных инструментов от 12 институтов. Мы планируем расширять раздел, в ближайшее время в нем появятся разработки еще трех учебных заведений", - отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Так, к сервису присоединились РХТУ им. Менделеева, Национальный исследовательский университет "МЭИ", Российский технологический университет МИРЭА.
В частности, вузовские разработчики предложили накопитель электроэнергии для электробусов, который позволит сократить время заряда и повысить количество запасаемой энергии.
Также в банк внесена разработка под названием "Мобильные системы локальной водоподготовки и водоочистки сточных вод", которая дает возможность быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, помогая улучшить экологическую обстановку на объектах без затрат на строительство стационарных очистных сооружений.
В свою очередь, решение "Интеграционная платформа искусственного интеллекта" позволяет хранить, обрабатывать и анализировать большие данные, проводить анализ промышленных установок, узлов и агрегатов производственных линий, транспортных средств для определения и прогнозирования износа.
Сервис "Банк технологий" создан для производственных компаний Москвы, чтобы дать им возможность быстро найти нужное технологическое решение для развития производства. Сегодня в банке уже более 300 разработок.