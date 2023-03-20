https://ria.ru/20230320/vsu-1859176020.html

Украинские военные потеряли более 245 солдат на Донецком направлении

Украинские военные потеряли более 245 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 20.03.2023

Украинские военные потеряли более 245 солдат на Донецком направлении

Подразделения "Южной" группировки российских вооруженных сил уничтожили более 245 украинских военных за сутки в районах трех населенных пунктов на Донецком... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:40

2023-03-20T15:40

2023-03-20T16:36

специальная военная операция на украине

россия

семеновка (краматорск)

в мире

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских вооруженных сил уничтожили более 245 украинских военных за сутки в районах трех населенных пунктов на Донецком направлении, заявили в понедельник в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих", — говорится в сводке российского военного ведомства.Также уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также гаубица "Мста-Б".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

семеновка (краматорск)

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россия, семеновка (краматорск), в мире