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Украинские военные потеряли более 245 солдат на Донецком направлении
Украинские военные потеряли более 245 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 20.03.2023
Украинские военные потеряли более 245 солдат на Донецком направлении
Подразделения "Южной" группировки российских вооруженных сил уничтожили более 245 украинских военных за сутки в районах трех населенных пунктов на Донецком... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:40
2023-03-20T15:40
2023-03-20T16:36
специальная военная операция на украине
россия
семеновка (краматорск)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских вооруженных сил уничтожили более 245 украинских военных за сутки в районах трех населенных пунктов на Донецком направлении, заявили в понедельник в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих", — говорится в сводке российского военного ведомства.Также уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также гаубица "Мста-Б".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, семеновка (краматорск), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Семеновка (Краматорск), В мире
Украинские военные потеряли более 245 солдат на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 245 военных ВСУ, один танк на Донецком направлении