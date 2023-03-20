Чавушоглу допустил возможность встречи с делегациями России, Ирана и Сирии
Глава МИД Турции Чавушоглу: встреча с делегациями России, Ирана и Сирии в ближайшее время
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Встреча делегаций МИД Турции, РФ, Ирана и Сирии возможна в ближайшее время, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее турецкий гостелеканал TRT Haber сообщил, что встреча делегаций пройдет в Москве 15-16 марта. Позже другой турецкий телеканал NTV сообщил, что запланированная на четверг встреча делегаций по сирийскому урегулированию перенесена по техническим причинам. В понедельник Чавушоглу сообщил, что российская сторона предложила перенести встречу делегаций, Анкара согласилась с предложением.
"Решение по Сирии возможно политическим путем. Мы признаем территориальную целостность Сирии… Были некоторые встречи в трехстороннем формате (Турция, РФ, Сирия). Было на уровне глав разведывательных ведомств и глав Минобороны. Планировалась встреча на уровне заместителей глав МИД (Турции, РФ, Ирана и Сирии), перенесена. Ожидаем, что она пройдет в ближайшее время. После чего планируется встреча глав МИД (Турции, РФ, Ирана и Сирии). Цель этих встреч – решить проблемы", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Брюсселе.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.