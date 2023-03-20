https://ria.ru/20230320/vstrecha-1859310650.html

Чавушоглу допустил возможность встречи с делегациями России, Ирана и Сирии

Чавушоглу допустил возможность встречи с делегациями России, Ирана и Сирии - РИА Новости, 20.03.2023

Чавушоглу допустил возможность встречи с делегациями России, Ирана и Сирии

Встреча делегаций МИД Турции, РФ, Ирана и Сирии возможна в ближайшее время, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T21:27

2023-03-20T21:27

2023-03-20T21:27

в мире

сирия

турция

россия

башар асад

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Встреча делегаций МИД Турции, РФ, Ирана и Сирии возможна в ближайшее время, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее турецкий гостелеканал TRT Haber сообщил, что встреча делегаций пройдет в Москве 15-16 марта. Позже другой турецкий телеканал NTV сообщил, что запланированная на четверг встреча делегаций по сирийскому урегулированию перенесена по техническим причинам. В понедельник Чавушоглу сообщил, что российская сторона предложила перенести встречу делегаций, Анкара согласилась с предложением. "Решение по Сирии возможно политическим путем. Мы признаем территориальную целостность Сирии… Были некоторые встречи в трехстороннем формате (Турция, РФ, Сирия). Было на уровне глав разведывательных ведомств и глав Минобороны. Планировалась встреча на уровне заместителей глав МИД (Турции, РФ, Ирана и Сирии), перенесена. Ожидаем, что она пройдет в ближайшее время. После чего планируется встреча глав МИД (Турции, РФ, Ирана и Сирии). Цель этих встреч – решить проблемы", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Брюсселе. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.

https://ria.ru/20230320/konferentsiya-1859286670.html

https://ria.ru/20221127/siriya-1834560417.html

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в мире, сирия, турция, россия, башар асад, мевлют чавушоглу