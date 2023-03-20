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Зимой воздух в Москве был чище, чем год назад - РИА Новости, 20.03.2023
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12:44 20.03.2023
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Зимой воздух в Москве был чище, чем год назад
Зимой воздух в Москве был чище, чем год назад - РИА Новости, 20.03.2023
Зимой воздух в Москве был чище, чем год назад
Прошедшей зимой воздух в столице был чище, чем год назад, благодаря ветру и обильным осадкам, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:44
2023-03-20T12:44
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Прошедшей зимой воздух в столице был чище, чем год назад, благодаря ветру и обильным осадкам, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На протяжении всего зимнего периода в городе сохранялись интенсивные условия рассеивания, что благоприятно сказалось на качестве атмосферного воздуха. Обилие осадков в декабре, когда их выпало в 2,3 раза больше, чем обычно, ветреный январь и февраль с осадками различной интенсивности поддерживали пониженный уровень загрязнения. Наилучшие условия для рассеивания были зафиксированы в феврале", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что результаты мониторинга атмосферного воздуха минувшей зимой показали низкий уровень загрязнения на всех типах городских территорий. "Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, концентрации основных загрязняющих веществ в целом оказались ниже, чем в аналогичный зимний период 2021-2022 годов. Так, например, средние концентрации оксида углерода были ниже на 2%, диоксида азота - на 4%, взвешенных частиц РМ10 - на 5%", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что контролю состояния воздуха уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием. Кроме того, проводятся обследования с использованием передвижных экологических лабораторий с отбором проб воздуха.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Зимой воздух в Москве был чище, чем год назад

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Новодевичий монастырь со смотровой площадки на Воробьевых горах
Вид на Новодевичий монастырь со смотровой площадки на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вид на Новодевичий монастырь со смотровой площадки на Воробьевых горах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Прошедшей зимой воздух в столице был чище, чем год назад, благодаря ветру и обильным осадкам, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На протяжении всего зимнего периода в городе сохранялись интенсивные условия рассеивания, что благоприятно сказалось на качестве атмосферного воздуха. Обилие осадков в декабре, когда их выпало в 2,3 раза больше, чем обычно, ветреный январь и февраль с осадками различной интенсивности поддерживали пониженный уровень загрязнения. Наилучшие условия для рассеивания были зафиксированы в феврале", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что результаты мониторинга атмосферного воздуха минувшей зимой показали низкий уровень загрязнения на всех типах городских территорий.
"Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, концентрации основных загрязняющих веществ в целом оказались ниже, чем в аналогичный зимний период 2021-2022 годов. Так, например, средние концентрации оксида углерода были ниже на 2%, диоксида азота - на 4%, взвешенных частиц РМ10 - на 5%", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что контролю состояния воздуха уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием. Кроме того, проводятся обследования с использованием передвижных экологических лабораторий с отбором проб воздуха.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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