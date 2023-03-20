https://ria.ru/20230320/votum-1859314914.html
Во Франции отклонили вотум недоверия правительству от фракции Ле Пен
Во Франции отклонили вотум недоверия правительству от фракции Ле Пен - РИА Новости, 20.03.2023
Во Франции отклонили вотум недоверия правительству от фракции Ле Пен
Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству, выдвинутому депутатами возглавляемой Марин Ле Пен фракции крайне правой партии "Национальное... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T21:54
2023-03-20T21:54
2023-03-20T21:54
в мире
франция
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элизабет борн
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ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству, выдвинутому депутатами возглавляемой Марин Ле Пен фракции крайне правой партии "Национальное объединение", из-за пенсионной реформы. Ранее в понедельник в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). За вотум проголосовали 278 депутатов, и только девять высказались против, однако он был отклонен, так как не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов. Позднее депутаты начали голосовать за второй вотум недоверия правительству, который выдвинула фракция партии Марин Ле Пен. "За принятие вотума проголосовали 94 депутата. Абсолютное большинство, составляющее 287 голосов, достигнуто не было, вотум недоверия отклонен", - объявила по результатам голосования председатель национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве. В четверг премьер-министр страны Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Пенсионная реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html
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в мире, франция, марин ле пен, элизабет борн
В мире, Франция, Марин Ле Пен, Элизабет Борн
Во Франции отклонили вотум недоверия правительству от фракции Ле Пен
Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству от фракции Ле Пен
ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству, выдвинутому депутатами возглавляемой Марин Ле Пен фракции крайне правой партии "Национальное объединение", из-за пенсионной реформы.
Ранее в понедельник в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). За вотум проголосовали 278 депутатов, и только девять высказались против, однако он был отклонен, так как не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов.
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Позднее депутаты начали голосовать за второй вотум недоверия правительству, который выдвинула фракция партии Марин Ле Пен.
"За принятие вотума проголосовали 94 депутата. Абсолютное большинство, составляющее 287 голосов, достигнуто не было, вотум недоверия отклонен", - объявила по результатам голосования председатель национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве.
В четверг премьер-министр страны Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".
Пенсионная реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
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