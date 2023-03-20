Рейтинг@Mail.ru
Во Франции отклонили вотум недоверия правительству от фракции Ле Пен - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/votum-1859314914.html
Во Франции отклонили вотум недоверия правительству от фракции Ле Пен
Во Франции отклонили вотум недоверия правительству от фракции Ле Пен - РИА Новости, 20.03.2023
Во Франции отклонили вотум недоверия правительству от фракции Ле Пен
Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству, выдвинутому депутатами возглавляемой Марин Ле Пен фракции крайне правой партии "Национальное... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T21:54
2023-03-20T21:54
в мире
франция
марин ле пен
элизабет борн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149630/98/1496309881_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_f6ec84b5b2281145bfbe036ce941974a.jpg
ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству, выдвинутому депутатами возглавляемой Марин Ле Пен фракции крайне правой партии "Национальное объединение", из-за пенсионной реформы. Ранее в понедельник в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). За вотум проголосовали 278 депутатов, и только девять высказались против, однако он был отклонен, так как не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов. Позднее депутаты начали голосовать за второй вотум недоверия правительству, который выдвинула фракция партии Марин Ле Пен. "За принятие вотума проголосовали 94 депутата. Абсолютное большинство, составляющее 287 голосов, достигнуто не было, вотум недоверия отклонен", - объявила по результатам голосования председатель национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве. В четверг премьер-министр страны Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Пенсионная реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html
https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149630/98/1496309881_0:0:1944:1458_1920x0_80_0_0_93c4ae1a849c77251286a154b845799b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, марин ле пен, элизабет борн
В мире, Франция, Марин Ле Пен, Элизабет Борн
Во Франции отклонили вотум недоверия правительству от фракции Ле Пен

Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству от фракции Ле Пен

© AP Photo / Michel SpinglerЛидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Michel Spingler
Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству, выдвинутому депутатами возглавляемой Марин Ле Пен фракции крайне правой партии "Национальное объединение", из-за пенсионной реформы.
Ранее в понедельник в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). За вотум проголосовали 278 депутатов, и только девять высказались против, однако он был отклонен, так как не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов.
Неубранный мусор на улице в Париже - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Королевство крыс: Европа сдалась хаосу
Вчера, 08:00
Позднее депутаты начали голосовать за второй вотум недоверия правительству, который выдвинула фракция партии Марин Ле Пен.
"За принятие вотума проголосовали 94 депутата. Абсолютное большинство, составляющее 287 голосов, достигнуто не было, вотум недоверия отклонен", - объявила по результатам голосования председатель национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве.
В четверг премьер-министр страны Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".
Пенсионная реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
"Продавили силой". Во Франции набирает обороты кризис власти
18 марта, 08:00
 
В миреФранцияМарин Ле ПенЭлизабет Борн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала