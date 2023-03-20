https://ria.ru/20230320/votum-1859314914.html

Во Франции отклонили вотум недоверия правительству от фракции Ле Пен

Во Франции отклонили вотум недоверия правительству от фракции Ле Пен - РИА Новости, 20.03.2023

Во Франции отклонили вотум недоверия правительству от фракции Ле Пен

Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству, выдвинутому депутатами возглавляемой Марин Ле Пен фракции крайне правой партии "Национальное... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T21:54

2023-03-20T21:54

2023-03-20T21:54

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франция

марин ле пен

элизабет борн

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ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству, выдвинутому депутатами возглавляемой Марин Ле Пен фракции крайне правой партии "Национальное объединение", из-за пенсионной реформы. Ранее в понедельник в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). За вотум проголосовали 278 депутатов, и только девять высказались против, однако он был отклонен, так как не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов. Позднее депутаты начали голосовать за второй вотум недоверия правительству, который выдвинула фракция партии Марин Ле Пен. "За принятие вотума проголосовали 94 депутата. Абсолютное большинство, составляющее 287 голосов, достигнуто не было, вотум недоверия отклонен", - объявила по результатам голосования председатель национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве. В четверг премьер-министр страны Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Пенсионная реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.

https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

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в мире, франция, марин ле пен, элизабет борн