https://ria.ru/20230320/vosstanovlenie-1859188548.html
ЕК выделит миллиард евро Турции на восстановление после землетрясений
ЕК выделит миллиард евро Турции на восстановление после землетрясений - РИА Новости, 20.03.2023
ЕК выделит миллиард евро Турции на восстановление после землетрясений
Еврокомиссия выделит один миллиард евро для Турции и более ста миллионов евро для Сирии на восстановление после землетрясения, сообщила глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:02
2023-03-20T16:02
2023-03-20T16:09
в мире
сирия
турция
еврокомиссия
сильное землетрясение в турции и сирии
брюссель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Еврокомиссия выделит один миллиард евро для Турции и более ста миллионов евро для Сирии на восстановление после землетрясения, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на открытии международной донорской конференции в помощь пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии, организованной в Брюсселе."Я рада сообщить, что только Еврокомиссия поддержит Турцию одним миллиардом евро на восстановление после землетрясения, мы также выделяем следующий пакет на гуманитарную поддержку и экстренную реконструкцию Сирии в размере 108 миллионов евро", - сообщила она.По словам главы ЕК, страны ЕС, а также европейские финансовые институты намерены сделать отдельные пожертвования.
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в мире, сирия, турция, еврокомиссия, сильное землетрясение в турции и сирии, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, Сирия, Турция, Еврокомиссия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
ЕК выделит миллиард евро Турции на восстановление после землетрясений
ЕК выделит миллиард евро Турции и более ста миллионов Сирии в помощь после землетрясений