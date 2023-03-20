https://ria.ru/20230320/vosstanovlenie-1859188548.html

ЕК выделит миллиард евро Турции на восстановление после землетрясений

ЕК выделит миллиард евро Турции на восстановление после землетрясений - РИА Новости, 20.03.2023

ЕК выделит миллиард евро Турции на восстановление после землетрясений

Еврокомиссия выделит один миллиард евро для Турции и более ста миллионов евро для Сирии на восстановление после землетрясения, сообщила глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:02

2023-03-20T16:02

2023-03-20T16:09

в мире

сирия

турция

еврокомиссия

сильное землетрясение в турции и сирии

брюссель

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Еврокомиссия выделит один миллиард евро для Турции и более ста миллионов евро для Сирии на восстановление после землетрясения, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на открытии международной донорской конференции в помощь пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии, организованной в Брюсселе."Я рада сообщить, что только Еврокомиссия поддержит Турцию одним миллиардом евро на восстановление после землетрясения, мы также выделяем следующий пакет на гуманитарную поддержку и экстренную реконструкцию Сирии в размере 108 миллионов евро", - сообщила она.По словам главы ЕК, страны ЕС, а также европейские финансовые институты намерены сделать отдельные пожертвования.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html

сирия

турция

брюссель

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в мире, сирия, турция, еврокомиссия, сильное землетрясение в турции и сирии, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз