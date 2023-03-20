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ЕК выделит миллиард евро Турции на восстановление после землетрясений - РИА Новости, 20.03.2023
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16:02 20.03.2023 (обновлено: 16:09 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/vosstanovlenie-1859188548.html
ЕК выделит миллиард евро Турции на восстановление после землетрясений
ЕК выделит миллиард евро Турции на восстановление после землетрясений - РИА Новости, 20.03.2023
ЕК выделит миллиард евро Турции на восстановление после землетрясений
Еврокомиссия выделит один миллиард евро для Турции и более ста миллионов евро для Сирии на восстановление после землетрясения, сообщила глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:02
2023-03-20T16:09
в мире
сирия
турция
еврокомиссия
сильное землетрясение в турции и сирии
брюссель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Еврокомиссия выделит один миллиард евро для Турции и более ста миллионов евро для Сирии на восстановление после землетрясения, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на открытии международной донорской конференции в помощь пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии, организованной в Брюсселе."Я рада сообщить, что только Еврокомиссия поддержит Турцию одним миллиардом евро на восстановление после землетрясения, мы также выделяем следующий пакет на гуманитарную поддержку и экстренную реконструкцию Сирии в размере 108 миллионов евро", - сообщила она.По словам главы ЕК, страны ЕС, а также европейские финансовые институты намерены сделать отдельные пожертвования.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html
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в мире, сирия, турция, еврокомиссия, сильное землетрясение в турции и сирии, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, Сирия, Турция, Еврокомиссия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
ЕК выделит миллиард евро Турции на восстановление после землетрясений

ЕК выделит миллиард евро Турции и более ста миллионов Сирии в помощь после землетрясений

© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкЖители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана
Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Еврокомиссия выделит один миллиард евро для Турции и более ста миллионов евро для Сирии на восстановление после землетрясения, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на открытии международной донорской конференции в помощь пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии, организованной в Брюсселе.
"Я рада сообщить, что только Еврокомиссия поддержит Турцию одним миллиардом евро на восстановление после землетрясения, мы также выделяем следующий пакет на гуманитарную поддержку и экстренную реконструкцию Сирии в размере 108 миллионов евро", - сообщила она.
По словам главы ЕК, страны ЕС, а также европейские финансовые институты намерены сделать отдельные пожертвования.
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В миреСирияТурцияЕврокомиссияСильное землетрясение в Турции и СирииБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
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