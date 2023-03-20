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Пользователи ВКонтакте высказали мнение о школьных экзаменах
Пользователи ВКонтакте высказали мнение о школьных экзаменах - РИА Новости, 20.03.2023
Пользователи ВКонтакте высказали мнение о школьных экзаменах
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:27
2023-03-20T17:27
2023-03-20T17:27
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как по их мнению нужно проверять знания школьников.Варианты ответа были: ЕГЭ; традиционные экзамены; что-то новое; мне все равно.В итоге большинство подписчиков проголосовало за традиционные экзамены. Такой вариант ответа выбрали 76% пользователей. 10% подписчиков считают, что проверять знания нужно с помощью ЕГЭ. При этом 8% пользователей выступили за что-то новое в экзаменах. И лишь 4% пользователей ответили, что им все равно.В комментариях пользователи отметили, что на данный момент ЕГЭ - лучший способ поступить в высшее учебное заведение, особенно для детей из регионов.Ранее Владимир Путин заявил, что Минпросвещения вместе с вузами думают о том, как улучшить систему ЕГЭ.
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общество, вконтакте
Пользователи ВКонтакте высказали мнение о школьных экзаменах
Пользователи ВКонтакте рассказали, как по их мнению нужно проверять знания школьников.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как по их мнению нужно проверять знания школьников.
Варианты ответа были: ЕГЭ; традиционные экзамены; что-то новое; мне все равно.
В итоге большинство подписчиков проголосовало за традиционные экзамены. Такой вариант ответа выбрали 76% пользователей. 10% подписчиков считают, что проверять знания нужно с помощью ЕГЭ. При этом 8% пользователей выступили за что-то новое в экзаменах. И лишь 4% пользователей ответили, что им все равно.
В комментариях пользователи отметили, что на данный момент ЕГЭ - лучший способ поступить в высшее учебное заведение, особенно для детей из регионов.
Ранее Владимир Путин заявил, что Минпросвещения вместе с вузами думают о том, как улучшить систему ЕГЭ.