https://ria.ru/20230320/vkontakte-1859243652.html

Пользователи ВКонтакте высказали мнение о школьных экзаменах

Пользователи ВКонтакте высказали мнение о школьных экзаменах - РИА Новости, 20.03.2023

Пользователи ВКонтакте высказали мнение о школьных экзаменах

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:27

2023-03-20T17:27

2023-03-20T17:27

общество

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как по их мнению нужно проверять знания школьников.Варианты ответа были: ЕГЭ; традиционные экзамены; что-то новое; мне все равно.В итоге большинство подписчиков проголосовало за традиционные экзамены. Такой вариант ответа выбрали 76% пользователей. 10% подписчиков считают, что проверять знания нужно с помощью ЕГЭ. При этом 8% пользователей выступили за что-то новое в экзаменах. И лишь 4% пользователей ответили, что им все равно.В комментариях пользователи отметили, что на данный момент ЕГЭ - лучший способ поступить в высшее учебное заведение, особенно для детей из регионов.Ранее Владимир Путин заявил, что Минпросвещения вместе с вузами думают о том, как улучшить систему ЕГЭ.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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