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Российская авиация сбила в районе Колесниковки украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 20.03.2023 (обновлено: 15:56 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/vertolet-1859177913.html
Российская авиация сбила в районе Колесниковки украинский вертолет Ми-8
Российская авиация сбила в районе Колесниковки украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 20.03.2023
Российская авиация сбила в районе Колесниковки украинский вертолет Ми-8
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 в Харьковской области, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:44
2023-03-20T15:56
специальная военная операция на украине
харьковская область
воздушно-космические силы россии
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 в Харьковской области, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила 5 снарядов РСЗО HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM, а также 7 беспилотников в ЛНР и ДНР.Всего с начала спецоперации были уничтожены 402 украинских военных самолета, 223 вертолета, 3471 беспилотный летательный аппарат, 414 зенитных ракетных комплексов, 8355 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4395 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9027 единиц специальной военной автомобильной техники.
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харьковская область, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Воздушно-космические силы России, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины
Российская авиация сбила в районе Колесниковки украинский вертолет Ми-8

Минобороны России: ВКС в районе Колесниковки в Харьковской области сбили украинский Ми-8

© Фото : Staff Sgt. David CarnahanВертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : Staff Sgt. David Carnahan
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 в Харьковской области, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила 5 снарядов РСЗО HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM, а также 7 беспилотников в ЛНР и ДНР.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 402 украинских военных самолета, 223 вертолета, 3471 беспилотный летательный аппарат, 414 зенитных ракетных комплексов, 8355 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4395 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9027 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 марта, 15:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВоздушно-космические силы РоссииМи-8 АМТШВооруженные силы Украины
 
 
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