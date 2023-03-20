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Российская авиация сбила в районе Колесниковки украинский вертолет Ми-8

Российская авиация сбила в районе Колесниковки украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 20.03.2023

Российская авиация сбила в районе Колесниковки украинский вертолет Ми-8

Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 в Харьковской области, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:44

2023-03-20T15:44

2023-03-20T15:56

специальная военная операция на украине

харьковская область

воздушно-космические силы россии

ми-8 амтш

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 в Харьковской области, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила 5 снарядов РСЗО HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM, а также 7 беспилотников в ЛНР и ДНР.Всего с начала спецоперации были уничтожены 402 украинских военных самолета, 223 вертолета, 3471 беспилотный летательный аппарат, 414 зенитных ракетных комплексов, 8355 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4395 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9027 единиц специальной военной автомобильной техники.

харьковская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, вооруженные силы украины