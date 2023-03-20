https://ria.ru/20230320/vdv-1859018858.html
Бойцы ВДВ отразили атаку украинских военных
Бойцы ВДВ отразили атаку украинских военных - РИА Новости, 20.03.2023
Бойцы ВДВ отразили атаку украинских военных
Бойцы российских подразделений ВДВ прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулеметов "Корд"... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T05:28
2023-03-20T05:28
2023-03-20T05:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бойцы российских подразделений ВДВ прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулеметов "Корд" отразили контратаку украинских военных на одном из направлений спецоперации, заявило Минобороны. "Бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку формирований ВСУ на одном из направлений проведения спецоперации. <...> Массированным прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулеметов "Корд" уничтожили противника, не позволив ему приблизиться к нашим позициям", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что десантники с получением боевой задачи оборудовали опорный пункт в районе, ранее занятом российскими штурмовыми отрядами, и уничтожили украинское боевое подразделение, которое приближалось к позициям военных.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230320/kontrnastuplenie-1859013258.html
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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Бойцы ВДВ отразили атаку украинских военных
Бойцы ВДВ отразили атаку украинских военных на одном из направлений спецоперации
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бойцы российских подразделений ВДВ прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулеметов "Корд" отразили контратаку украинских военных на одном из направлений спецоперации, заявило Минобороны.
"Бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку формирований ВСУ
на одном из направлений проведения спецоперации. <...> Массированным прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулеметов "Корд" уничтожили противника, не позволив ему приблизиться к нашим позициям", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что десантники с получением боевой задачи оборудовали опорный пункт в районе, ранее занятом российскими штурмовыми отрядами, и уничтожили украинское боевое подразделение, которое приближалось к позициям военных.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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