https://ria.ru/20230320/vdv-1859018858.html

Бойцы ВДВ отразили атаку украинских военных

Бойцы ВДВ отразили атаку украинских военных - РИА Новости, 20.03.2023

Бойцы ВДВ отразили атаку украинских военных

Бойцы российских подразделений ВДВ прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулеметов "Корд"... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T05:28

2023-03-20T05:28

2023-03-20T05:41

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843611364_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_2d7048cace19021e14e71d86b6af32b0.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бойцы российских подразделений ВДВ прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулеметов "Корд" отразили контратаку украинских военных на одном из направлений спецоперации, заявило Минобороны. "Бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку формирований ВСУ на одном из направлений проведения спецоперации. <...> Массированным прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулеметов "Корд" уничтожили противника, не позволив ему приблизиться к нашим позициям", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что десантники с получением боевой задачи оборудовали опорный пункт в районе, ранее занятом российскими штурмовыми отрядами, и уничтожили украинское боевое подразделение, которое приближалось к позициям военных.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230320/kontrnastuplenie-1859013258.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины