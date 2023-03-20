https://ria.ru/20230320/uvolnenie-1859016600.html

Исследование показало, как россияне предпочитают увольняться

Исследование показало, как россияне предпочитают увольняться - РИА Новости, 20.03.2023

Исследование показало, как россияне предпочитают увольняться

Каждый четвертый россиянин увольняется, ни с кем не прощаясь, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T04:35

2023-03-20T04:35

2023-03-20T04:42

общество

россия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Каждый четвертый россиянин увольняется, ни с кем не прощаясь, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "При увольнении каждый второй россиянин (53%) прощался с коллегами устно. Каждый пятый (22%) приносил либо заказывал на работу угощение для коллег - например, пиццу, суши или торт. По рассказам 8% опрошенных, напоследок теперь уже бывшие сослуживцы вместе ходили в клуб, бар или кафе", - показал опрос 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. А 5% респондентов в свой последний рабочий день рассылали прощальные письма коллегам. Уходил по-английски каждый четвертый россиянин", - также выяснили аналитики. Авторы исследования узнали, что напоследок организовывать на работе небольшое чаепитие больше свойственно женщинам (25% против 20% среди мужчин), походы в бар чаще устраивают мужчины (9% против 6% среди женщин). Они также отметили, что за последние два года россияне стали выбирать более простые способы расставания с сослуживцами - реже приглашать коллег в бары и чаще прощаться устно или приносить на работу угощение.

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общество, россия