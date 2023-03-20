https://ria.ru/20230320/uregulirovanie-1859300559.html
Реалистичная позиция Киева может приблизить урегулирование, заявил Небензя
Реалистичная позиция Киева может приблизить урегулирование, заявил Небензя - РИА Новости, 20.03.2023
Реалистичная позиция Киева может приблизить урегулирование, заявил Небензя
Урегулирование на Украине будет ближе, когда Киев займет реалистичную позицию, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:30
2023-03-20T20:30
2023-03-20T20:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
владимир путин
василий небензя
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1920x0_80_0_0_dccd4019f386b0c2735bbce8def6171a.jpg
ООН, 20 мар – РИА Новости. Урегулирование на Украине будет ближе, когда Киев займет реалистичную позицию, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Когда они станут реалистичными, тогда, возможно, они будут более готовы к более серьезным переговорам", - сказал Небензя, добавив, что урегулирование будет возможно, "когда украинцы осознают реальность и не будут выступать с "мирными планами", которые предлагают России сдаться". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230320/konflikt-1859021017.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, владимир путин, василий небензя, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Владимир Путин, Василий Небензя, Украина, ООН
Реалистичная позиция Киева может приблизить урегулирование, заявил Небензя
Небензя: урегулирование на Украине будет ближе, когда Киев займет реалистичную позицию