https://ria.ru/20230320/uregulirovanie-1859300559.html

Реалистичная позиция Киева может приблизить урегулирование, заявил Небензя

Реалистичная позиция Киева может приблизить урегулирование, заявил Небензя - РИА Новости, 20.03.2023

Реалистичная позиция Киева может приблизить урегулирование, заявил Небензя

Урегулирование на Украине будет ближе, когда Киев займет реалистичную позицию, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T20:30

2023-03-20T20:30

2023-03-20T20:30

специальная военная операция на украине

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владимир путин

василий небензя

украина

оон

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ООН, 20 мар – РИА Новости. Урегулирование на Украине будет ближе, когда Киев займет реалистичную позицию, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Когда они станут реалистичными, тогда, возможно, они будут более готовы к более серьезным переговорам", - сказал Небензя, добавив, что урегулирование будет возможно, "когда украинцы осознают реальность и не будут выступать с "мирными планами", которые предлагают России сдаться". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230320/konflikt-1859021017.html

россия

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