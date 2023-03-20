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Реалистичная позиция Киева может приблизить урегулирование, заявил Небензя - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/uregulirovanie-1859300559.html
Реалистичная позиция Киева может приблизить урегулирование, заявил Небензя
Реалистичная позиция Киева может приблизить урегулирование, заявил Небензя - РИА Новости, 20.03.2023
Реалистичная позиция Киева может приблизить урегулирование, заявил Небензя
Урегулирование на Украине будет ближе, когда Киев займет реалистичную позицию, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:30
2023-03-20T20:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
владимир путин
василий небензя
украина
оон
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ООН, 20 мар – РИА Новости. Урегулирование на Украине будет ближе, когда Киев займет реалистичную позицию, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Когда они станут реалистичными, тогда, возможно, они будут более готовы к более серьезным переговорам", - сказал Небензя, добавив, что урегулирование будет возможно, "когда украинцы осознают реальность и не будут выступать с "мирными планами", которые предлагают России сдаться". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230320/konflikt-1859021017.html
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в мире, россия, киев, владимир путин, василий небензя, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Владимир Путин, Василий Небензя, Украина, ООН
Реалистичная позиция Киева может приблизить урегулирование, заявил Небензя

Небензя: урегулирование на Украине будет ближе, когда Киев займет реалистичную позицию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 20 мар – РИА Новости. Урегулирование на Украине будет ближе, когда Киев займет реалистичную позицию, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Когда они станут реалистичными, тогда, возможно, они будут более готовы к более серьезным переговорам", - сказал Небензя, добавив, что урегулирование будет возможно, "когда украинцы осознают реальность и не будут выступать с "мирными планами", которые предлагают России сдаться".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Путин и Си могут обсудить решение конфликта на Украине, заявил эксперт
Вчера, 06:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВладимир ПутинВасилий НебензяУкраинаООН
 
 
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