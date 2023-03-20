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От членов синода УПЦ потребовали покинуть территорию офиса Зеленского - РИА Новости, 20.03.2023
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Религия
 
17:34 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/upts-1859248100.html
От членов синода УПЦ потребовали покинуть территорию офиса Зеленского
От членов синода УПЦ потребовали покинуть территорию офиса Зеленского - РИА Новости, 20.03.2023
От членов синода УПЦ потребовали покинуть территорию офиса Зеленского
Сотрудники правоохранительных органов потребовали от членов синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию офиса Владимира... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:34
2023-03-20T17:34
религия
украина
россия
киев
владимир зеленский
александр ткаченко (протоиерей)
татьяна москалькова
обсе
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов потребовали от членов синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию офиса Владимира Зеленского в связи с объявленной в городе воздушной тревогой, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Из-за начала воздушной тревоги в Киеве представители правоохранительных органов потребовали покинуть иерархов УПЦ территории возле ОП", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. В опубликованном изданием видео представители синода отметили, что пришли к офису встретиться с Зеленским, при этом один из них оговорился и назвал его Владимиром Владимировичем. "Мы пришли сюда в надежде, что встретимся с нашим уважаемым президентом Владимиром Владимировичем, простите, Владимиром Александровичем Зеленским. Мы ждали более двух часов, сейчас воздушная тревога не дает возможность ожидать его. Надеемся, в будущем получится", - отметил один из членов синода в беседе с журналистом. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела, министерство культуры их так и не опубликовало. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230317/kresty-1858571445.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, александр ткаченко (протоиерей), татьяна москалькова, обсе, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Александр Ткаченко (протоиерей), Татьяна Москалькова, ОБСЕ, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
От членов синода УПЦ потребовали покинуть территорию офиса Зеленского

Членам синода УПЦ предписали покинуть территорию офиса Зеленского из-за воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов потребовали от членов синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию офиса Владимира Зеленского в связи с объявленной в городе воздушной тревогой, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Из-за начала воздушной тревоги в Киеве представители правоохранительных органов потребовали покинуть иерархов УПЦ территории возле ОП", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
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В опубликованном изданием видео представители синода отметили, что пришли к офису встретиться с Зеленским, при этом один из них оговорился и назвал его Владимиром Владимировичем.
"Мы пришли сюда в надежде, что встретимся с нашим уважаемым президентом Владимиром Владимировичем, простите, Владимиром Александровичем Зеленским. Мы ждали более двух часов, сейчас воздушная тревога не дает возможность ожидать его. Надеемся, в будущем получится", - отметил один из членов синода в беседе с журналистом.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела, министерство культуры их так и не опубликовало. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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РелигияУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАлександр Ткаченко (протоиерей)Татьяна МоскальковаОБСЕПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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