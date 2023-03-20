https://ria.ru/20230320/upts-1859248100.html

От членов синода УПЦ потребовали покинуть территорию офиса Зеленского

От членов синода УПЦ потребовали покинуть территорию офиса Зеленского - РИА Новости, 20.03.2023

От членов синода УПЦ потребовали покинуть территорию офиса Зеленского

Сотрудники правоохранительных органов потребовали от членов синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию офиса Владимира... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:34

2023-03-20T17:34

2023-03-20T17:34

религия

украина

россия

киев

владимир зеленский

александр ткаченко (протоиерей)

татьяна москалькова

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840100088_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_64649a9d10dcc6caf07b0f4bd44c3669.jpg

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов потребовали от членов синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию офиса Владимира Зеленского в связи с объявленной в городе воздушной тревогой, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Из-за начала воздушной тревоги в Киеве представители правоохранительных органов потребовали покинуть иерархов УПЦ территории возле ОП", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. В опубликованном изданием видео представители синода отметили, что пришли к офису встретиться с Зеленским, при этом один из них оговорился и назвал его Владимиром Владимировичем. "Мы пришли сюда в надежде, что встретимся с нашим уважаемым президентом Владимиром Владимировичем, простите, Владимиром Александровичем Зеленским. Мы ждали более двух часов, сейчас воздушная тревога не дает возможность ожидать его. Надеемся, в будущем получится", - отметил один из членов синода в беседе с журналистом. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела, министерство культуры их так и не опубликовало. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.

https://ria.ru/20230317/kresty-1858571445.html

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, владимир зеленский, александр ткаченко (протоиерей), татьяна москалькова, обсе, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц