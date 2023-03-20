От членов синода УПЦ потребовали покинуть территорию офиса Зеленского
Членам синода УПЦ предписали покинуть территорию офиса Зеленского из-за воздушной тревоги
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве . Архивное фото
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов потребовали от членов синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию офиса Владимира Зеленского в связи с объявленной в городе воздушной тревогой, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Из-за начала воздушной тревоги в Киеве представители правоохранительных органов потребовали покинуть иерархов УПЦ территории возле ОП", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
В опубликованном изданием видео представители синода отметили, что пришли к офису встретиться с Зеленским, при этом один из них оговорился и назвал его Владимиром Владимировичем.
"Мы пришли сюда в надежде, что встретимся с нашим уважаемым президентом Владимиром Владимировичем, простите, Владимиром Александровичем Зеленским. Мы ждали более двух часов, сейчас воздушная тревога не дает возможность ожидать его. Надеемся, в будущем получится", - отметил один из членов синода в беседе с журналистом.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела, министерство культуры их так и не опубликовало. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.