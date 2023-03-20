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В Раде поддержали отставку трех министров - РИА Новости, 20.03.2023
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15:32 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859171720.html
В Раде поддержали отставку трех министров
В Раде поддержали отставку трех министров - РИА Новости, 20.03.2023
В Раде поддержали отставку трех министров
Верховная рада Украины поддержала отставку трех министров, в том числе главы министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, а также одного депутата,... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:32
2023-03-20T15:32
украина
в мире
верховная рада украины
михаил федоров
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала отставку трех министров, в том числе главы министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, а также одного депутата, сообщил в понедельник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. "Рада поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. В отставку также отправили министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина и вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Он также добавил, что Федорова планируют назначить на новую должность. Вероятнее всего он станет вице-премьером по инновациям, развитию образования, науки и технологий. Его кандидатуру на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании. "Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Михаила Забродского. "За" - 307", - добавил Гончаренко, отметив, что Забродского планируют назначить заместителем главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного.
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украина, в мире, верховная рада украины, михаил федоров
Украина, В мире, Верховная Рада Украины, Михаил Федоров
В Раде поддержали отставку трех министров

Рада поддержала отставку министров Федорова, Рябикина и Шкарлета

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала отставку трех министров, в том числе главы министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, а также одного депутата, сообщил в понедельник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.
"Рада поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. В отставку также отправили министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина и вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что Федорова планируют назначить на новую должность. Вероятнее всего он станет вице-премьером по инновациям, развитию образования, науки и технологий. Его кандидатуру на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании.
"Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Михаила Забродского. "За" - 307", - добавил Гончаренко, отметив, что Забродского планируют назначить заместителем главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного.
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