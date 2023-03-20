https://ria.ru/20230320/ukraina-1859171720.html

В Раде поддержали отставку трех министров

В Раде поддержали отставку трех министров - РИА Новости, 20.03.2023

В Раде поддержали отставку трех министров

Верховная рада Украины поддержала отставку трех министров, в том числе главы министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, а также одного депутата,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:32

2023-03-20T15:32

2023-03-20T15:32

украина

в мире

верховная рада украины

михаил федоров

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала отставку трех министров, в том числе главы министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, а также одного депутата, сообщил в понедельник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. "Рада поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. В отставку также отправили министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина и вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Он также добавил, что Федорова планируют назначить на новую должность. Вероятнее всего он станет вице-премьером по инновациям, развитию образования, науки и технологий. Его кандидатуру на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании. "Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Михаила Забродского. "За" - 307", - добавил Гончаренко, отметив, что Забродского планируют назначить заместителем главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного.

https://ria.ru/20230212/ukraina-1850839635.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, верховная рада украины, михаил федоров