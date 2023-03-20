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Жительница Мариуполя рассказала об угрозах после встречи с Путиным - РИА Новости, 20.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:48 20.03.2023 (обновлено: 20:36 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/ugrozy-1859221823.html
Жительница Мариуполя рассказала об угрозах после встречи с Путиным
Жительница Мариуполя рассказала об угрозах после встречи с Путиным - РИА Новости, 20.03.2023
Жительница Мариуполя рассказала об угрозах после встречи с Путиным
Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая пообщалась с Владимиром Путиным во время его поездки в город, сообщила о поступающих в адрес ее семьи угрозах. Об РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:48
2023-03-20T20:36
мариуполь
украина
россия
владимир путин
марат хуснуллин
дмитрий песков
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая пообщалась с Владимиром Путиным во время его поездки в город, сообщила о поступающих в адрес ее семьи угрозах. Об этом она рассказала в эфире "Соловьев Live"."Сейчас после этой встречи моим соседям, мне пошли угрозы — угрозы в виде звонков, в виде смс очень неприятных. Пишут всякую гадость. &lt;…&gt; И все остальное, что они расправятся с нашими семьями, с нашими детьми", — поделилась она.По словам женщины, ее личные данные уже попали на один из украинских сайтов, где всю семью обвинили в мародерстве. При этом Волосатова отметила, что жители Мариуполя очень ждали, но не верили в то, что президент посетит город в ближайшее время."А после того, как этот приезд случился, притом неожиданный, &lt;...&gt; это людей вообще взбодрило, более четкая уверенность пошла (в том, что Россия никогда не уйдет. — Прим. ред.), — сказала она.Накануне Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. Он прилетел в город на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин показал главе государства, как идет восстановление — строятся микрорайоны, социальные объекты, школы и медицинские учреждения. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, многое из поездки не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами.
https://ria.ru/20230320/mariupol-1859183823.html
https://ria.ru/20230319/putin-1858926748.html
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мариуполь, украина, россия, владимир путин, марат хуснуллин, дмитрий песков, происшествия
Мариуполь, Украина, Россия, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Дмитрий Песков, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Жительница Мариуполя рассказала об угрозах после встречи с Путиным

Жительница Мариуполя Волосатова сообщила о поступающих угрозах после ее встречи с Путиным

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВечерний Мариуполь
Вечерний Мариуполь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Вечерний Мариуполь. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая пообщалась с Владимиром Путиным во время его поездки в город, сообщила о поступающих в адрес ее семьи угрозах. Об этом она рассказала в эфире "Соловьев Live".
"Сейчас после этой встречи моим соседям, мне пошли угрозы — угрозы в виде звонков, в виде смс очень неприятных. Пишут всякую гадость. <…> И все остальное, что они расправятся с нашими семьями, с нашими детьми", — поделилась она.
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По словам женщины, ее личные данные уже попали на один из украинских сайтов, где всю семью обвинили в мародерстве.
При этом Волосатова отметила, что жители Мариуполя очень ждали, но не верили в то, что президент посетит город в ближайшее время.
"А после того, как этот приезд случился, притом неожиданный, <...> это людей вообще взбодрило, более четкая уверенность пошла (в том, что Россия никогда не уйдет. — Прим. ред.), — сказала она.
Накануне Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. Он прилетел в город на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин показал главе государства, как идет восстановление — строятся микрорайоны, социальные объекты, школы и медицинские учреждения. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, многое из поездки не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольУкраинаРоссияВладимир ПутинМарат ХуснуллинДмитрий ПесковПроисшествия
 
 
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