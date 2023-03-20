https://ria.ru/20230320/uchenie-1859283617.html

Белорусские десантники проведут тактическое учение

Белорусские десантники проведут тактическое учение - РИА Новости, 20.03.2023

Белорусские десантники проведут тактическое учение

Витебские десантники проведут тактическое учение, в нем примут участие военнообязанные, сообщило в понедельник минобороны Белоруссии. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:16

2023-03-20T19:16

2023-03-20T19:16

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белоруссия

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МИНСК, 20 мар – РИА Новости. Витебские десантники проведут тактическое учение, в нем примут участие военнообязанные, сообщило в понедельник минобороны Белоруссии. "В вооруженных силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей. С сегодняшнего дня в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде (базируется на севере Белоруссии – ред.) пройдет бригадное тактическое учение", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале. По данным ведомства, в ходе учения отработаются вопросы перемещения подразделений между населёнными пунктами, расположения на местности в лесных массивах. В рамках занятий по боевому слаживанию подразделений будут выполняться стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов. В соответствии с планом учения подразделения бригады будут выполнять тактические действия, в том числе с применением беспилотников. "В учении примут участие военнообязанные", - говорится в сообщении. Ранее минобороны Белоруссии сообщило, что в марте проведет плановый призыв военнообязанных на военные сборы. В ведомстве поясняли, что в ходе сборовых мероприятий военнообязанные повысят свои профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, примут участие в спланированных тренировках и учениях.

https://ria.ru/20230318/ucheniya-1858786997.html

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