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Белорусские десантники проведут тактическое учение
Белорусские десантники проведут тактическое учение - РИА Новости, 20.03.2023
Белорусские десантники проведут тактическое учение
Витебские десантники проведут тактическое учение, в нем примут участие военнообязанные, сообщило в понедельник минобороны Белоруссии. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:16
2023-03-20T19:16
2023-03-20T19:16
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МИНСК, 20 мар – РИА Новости. Витебские десантники проведут тактическое учение, в нем примут участие военнообязанные, сообщило в понедельник минобороны Белоруссии. "В вооруженных силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей. С сегодняшнего дня в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде (базируется на севере Белоруссии – ред.) пройдет бригадное тактическое учение", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале. По данным ведомства, в ходе учения отработаются вопросы перемещения подразделений между населёнными пунктами, расположения на местности в лесных массивах. В рамках занятий по боевому слаживанию подразделений будут выполняться стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов. В соответствии с планом учения подразделения бригады будут выполнять тактические действия, в том числе с применением беспилотников. "В учении примут участие военнообязанные", - говорится в сообщении. Ранее минобороны Белоруссии сообщило, что в марте проведет плановый призыв военнообязанных на военные сборы. В ведомстве поясняли, что в ходе сборовых мероприятий военнообязанные повысят свои профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, примут участие в спланированных тренировках и учениях.
https://ria.ru/20230318/ucheniya-1858786997.html
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в мире, белоруссия
Белорусские десантники проведут тактическое учение
Минобороны Белоруссии: витебские десантники проведут тактическое учение
МИНСК, 20 мар – РИА Новости.
Витебские десантники проведут тактическое учение, в нем примут участие военнообязанные, сообщило
в понедельник минобороны Белоруссии.
"В вооруженных силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей. С сегодняшнего дня в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде (базируется на севере Белоруссии – ред.) пройдет бригадное тактическое учение", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
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По данным ведомства, в ходе учения отработаются вопросы перемещения подразделений между населёнными пунктами, расположения на местности в лесных массивах. В рамках занятий по боевому слаживанию подразделений будут выполняться стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов. В соответствии с планом учения подразделения бригады будут выполнять тактические действия, в том числе с применением беспилотников.
"В учении примут участие военнообязанные", - говорится в сообщении.
Ранее минобороны Белоруссии сообщило, что в марте проведет плановый призыв военнообязанных на военные сборы. В ведомстве поясняли, что в ходе сборовых мероприятий военнообязанные повысят свои профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, примут участие в спланированных тренировках и учениях.
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