https://ria.ru/20230320/ubiystvo-1859183420.html

Экс-сотрудники погранслужбы Украины хотели убить помощника прокурора в ЛНР

Экс-сотрудники погранслужбы Украины хотели убить помощника прокурора в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2023

Экс-сотрудники погранслужбы Украины хотели убить помощника прокурора в ЛНР

Задержаны двое бывших сотрудников погранслужбы Украины по делу о попытке убийства помощника прокурора в ЛНР, сообщается в телеграм-канале СК РФ. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:52

2023-03-20T15:52

2023-03-20T15:52

украина

россия

луганская народная республика

служба безопасности украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Задержаны двое бывших сотрудников погранслужбы Украины по делу о попытке убийства помощника прокурора в ЛНР, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "В рамках расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа следователями следственного управления СКР по Луганской Народной Республике задержаны двое бывших сотрудников пограничной службы Украины... Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что 27 февраля под днищем автомобиля помощника прокурора Меловского района ЛНР было обнаружено СВУ. Правоохранителями установлены двое причастных мужчин. Согласно релизу, подозреваемые признали вину и рассказали, что в феврале получили задание от СБУ убить сотрудника районной прокуратуры. Сообщается, что, получив координаты "тайника" и забрав взрывное устройство, они собрали его и прикрепили к днищу припаркованной машины. Подчеркивается, что мужчины следили за помощником районного прокурора. Трагедии удалось избежать, поскольку сначала СВУ заметили окружающие, а затем, когда один из злоумышленников все-таки попытался активировать взрывное устройство, у него не сработал пульт.

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850787912.html

украина

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украина, россия, луганская народная республика, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)