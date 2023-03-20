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Экс-сотрудники погранслужбы Украины хотели убить помощника прокурора в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2023
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15:52 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/ubiystvo-1859183420.html
Экс-сотрудники погранслужбы Украины хотели убить помощника прокурора в ЛНР
Экс-сотрудники погранслужбы Украины хотели убить помощника прокурора в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2023
Экс-сотрудники погранслужбы Украины хотели убить помощника прокурора в ЛНР
Задержаны двое бывших сотрудников погранслужбы Украины по делу о попытке убийства помощника прокурора в ЛНР, сообщается в телеграм-канале СК РФ. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:52
2023-03-20T15:52
украина
россия
луганская народная республика
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Задержаны двое бывших сотрудников погранслужбы Украины по делу о попытке убийства помощника прокурора в ЛНР, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "В рамках расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа следователями следственного управления СКР по Луганской Народной Республике задержаны двое бывших сотрудников пограничной службы Украины... Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что 27 февраля под днищем автомобиля помощника прокурора Меловского района ЛНР было обнаружено СВУ. Правоохранителями установлены двое причастных мужчин. Согласно релизу, подозреваемые признали вину и рассказали, что в феврале получили задание от СБУ убить сотрудника районной прокуратуры. Сообщается, что, получив координаты "тайника" и забрав взрывное устройство, они собрали его и прикрепили к днищу припаркованной машины. Подчеркивается, что мужчины следили за помощником районного прокурора. Трагедии удалось избежать, поскольку сначала СВУ заметили окружающие, а затем, когда один из злоумышленников все-таки попытался активировать взрывное устройство, у него не сработал пульт.
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украина, россия, луганская народная республика, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-сотрудники погранслужбы Украины хотели убить помощника прокурора в ЛНР

СК: два экс-сотрудника погранслужбы Украины пытались убить помощника прокурора в ЛНР

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудница пограничной службы Украины
Сотрудница пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудница пограничной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Задержаны двое бывших сотрудников погранслужбы Украины по делу о попытке убийства помощника прокурора в ЛНР, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
"В рамках расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа следователями следственного управления СКР по Луганской Народной Республике задержаны двое бывших сотрудников пограничной службы Украины... Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 27 февраля под днищем автомобиля помощника прокурора Меловского района ЛНР было обнаружено СВУ. Правоохранителями установлены двое причастных мужчин. Согласно релизу, подозреваемые признали вину и рассказали, что в феврале получили задание от СБУ убить сотрудника районной прокуратуры. Сообщается, что, получив координаты "тайника" и забрав взрывное устройство, они собрали его и прикрепили к днищу припаркованной машины.
Подчеркивается, что мужчины следили за помощником районного прокурора. Трагедии удалось избежать, поскольку сначала СВУ заметили окружающие, а затем, когда один из злоумышленников все-таки попытался активировать взрывное устройство, у него не сработал пульт.
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