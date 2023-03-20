https://ria.ru/20230320/turtsiya-1859255208.html

Россияне начали раскупать путевки в Турцию на весну и лето

Россияне начали раскупать путевки в Турцию на весну и лето - РИА Новости, 20.03.2023

Россияне начали раскупать путевки в Турцию на весну и лето

Турция в рейтинге бронирований вытеснила Египет, Таиланд и ОАЭ, сообщает Travelata.ru. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:08

2023-03-20T19:08

2023-03-20T19:08

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Турция в рейтинге бронирований вытеснила Египет, Таиланд и ОАЭ, сообщает Travelata.ru.Продажи туров начали расти уже в марте, хотя обычно в это время лидерами являются более теплые страны. Путешественники покупают поездки на турецкие курорты как на весну, так и на летний сезон. Согласно заявлениям властей, страна готова принять в этом году до шести миллионов россиян, а это больше, чем в допандемийный 2019 год.Турция занимает первое место по числу бронирований – 23 процента за начало марта. Глубина продаж выросла по отношению к 2021 году в три раза. Более того, цены на поездки увеличились более чем вдвое к 2021 году, но это не останавливает туристов.Самым популярным и наиболее бюджетным направлением стала Аланья. Туда собираются на отдых почти треть туристов. Средний чек на данный момент составляет примерно 119 тысяч рублей. На втором месте Сиде, этот курорт немного дороже – 131 тысяча рублей в среднем. Самый роскошный среди лидеров – Кемер, отдых там обходится более чем в 148 тысяч рублей. Анталья на четвертом месте – в среднем чуть дороже 120 тысяч. Замыкает рейтинг лидеров Стамбул, туда планируют съездить девять процентов туристов (около 87 тысяч рублей за каникулы).Россияне предпочитают максимально комфортный отдых, и поэтому большинство выбирает отели категории "пять звезд". Таких 67 процентов от общего числа решивших провести время в Турции. На втором месте те, кто согласен довольствоваться "четверками", их 20 процентов. На трехзвездочное размещение решились только 12 процентов отдыхающих.Российские путешественники выбирают системы "все включено" (35 процентов) и "ультра все включено" (46 процентов). Размещение с одними завтраками выбрали только 14 процентов туристов.

https://ria.ru/20230316/ator-1858265243.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция