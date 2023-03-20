https://ria.ru/20230320/trump-1859297486.html

К суду, где Трампу могут предъявить обвинения, привезли ограждения

К суду, где Трампу могут предъявить обвинения, привезли ограждения - РИА Новости, 20.03.2023

К суду, где Трампу могут предъявить обвинения, привезли ограждения

К суду на Манхэттене привезли ограждения на фоне сообщений о том, что в ближайшие дни бывшему президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T20:13

2023-03-20T20:13

2023-03-20T21:05

в мире

манхэттен

нью-йорк (город)

дональд трамп

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 20 мар — РИА Новости. К суду на Манхэттене привезли ограждения на фоне сообщений о том, что в ближайшие дни бывшему президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник возле здания суда сохранялась спокойная обстановка. Количество журналистов и полицейских увеличилось, но незначительно. Кроме того, привезенные к инстанции ограждения пока не выставляют.В субботу бывший хозяин Белого дома объявил, что в предстоящий вторник его арестуют, поэтому призвал своих сторонников выйти на протесты.Как сообщал телеканал NBC, возможные обвинения против политика связаны с тем, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.При этом, по данным CNN, Трамп не получал официального уведомления от окружной прокуратуры Манхэттена о предъявлении ему каких-либо обвинений. Другой собеседник издания рассказал, что бывший глава США говорил ему о возможности предъявления обвинений только на основании того, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг "ненавидит его". На момент публикации материала офис прокурора не прокомментировал телеканалу эти утверждения.

https://ria.ru/20230319/tramp-1858962352.html

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

манхэттен

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в мире, манхэттен, нью-йорк (город), дональд трамп, сша