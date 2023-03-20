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Прокурора, который якобы хочет обвинить Трампа, вызвали в конгресс - РИА Новости, 20.03.2023
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19:11 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/trump-1859282400.html
Прокурора, который якобы хочет обвинить Трампа, вызвали в конгресс
Прокурора, который якобы хочет обвинить Трампа, вызвали в конгресс - РИА Новости, 20.03.2023
Прокурора, который якобы хочет обвинить Трампа, вызвали в конгресс
Республиканцы из палаты представителей потребовали показаний от прокурора, который якобы собирается предъявить обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу, РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:11
2023-03-20T19:11
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Республиканцы из палаты представителей потребовали показаний от прокурора, который якобы собирается предъявить обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу, следует из письма конгрессменов. "Вы, как сообщалось, собираетесь совершить беспрецедентное злоупотребление властью и предъявить обвинение бывшему президенту США, кандидату на будущих выборах... Если эти сообщения соответствуют действительности, ваши действия пошатнут уверенность в равнозначном применении правосудия и могут стать вмешательством в ход избирательной кампании 2024 года. В свете серьезности последствий ваших действий мы ожидаем ваших показаний о том, что выглядит как политически мотивированное решение", - говорится в распространенном письме законодателей. Документ подписали главы юридического комитета палаты, а также комитетов по надзору и администрированию. Письмо адресовано окружному прокурору в Нью-Йорке Элвину Брэггу. Законодатели в целом и главы комитетов в частности уполномочены в рамках своих мандатов на контроль по юридическим вопросам, а комитеты могут устраивать проверки по любым поводам, объясняют свою позицию авторы письма. В субботу сам Трамп предположил, что во вторник ему предъявят уголовные обвинения и возьмут под стражу, он призвал своих сторонников "отвоевать нашу страну". Возможные обвинения против бывшего американского лидера связаны с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс, которой якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных, которое во вторник в Нью-Йорке должно решить, выдвигать ли против него обвинения.
https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Прокурора, который якобы хочет обвинить Трампа, вызвали в конгресс

Республиканцы вызвали в конгресс прокурора, который якобы хочет обвинить Трампа

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Республиканцы из палаты представителей потребовали показаний от прокурора, который якобы собирается предъявить обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу, следует из письма конгрессменов.
"Вы, как сообщалось, собираетесь совершить беспрецедентное злоупотребление властью и предъявить обвинение бывшему президенту США, кандидату на будущих выборах... Если эти сообщения соответствуют действительности, ваши действия пошатнут уверенность в равнозначном применении правосудия и могут стать вмешательством в ход избирательной кампании 2024 года. В свете серьезности последствий ваших действий мы ожидаем ваших показаний о том, что выглядит как политически мотивированное решение", - говорится в распространенном письме законодателей.
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Документ подписали главы юридического комитета палаты, а также комитетов по надзору и администрированию. Письмо адресовано окружному прокурору в Нью-Йорке Элвину Брэггу.
Законодатели в целом и главы комитетов в частности уполномочены в рамках своих мандатов на контроль по юридическим вопросам, а комитеты могут устраивать проверки по любым поводам, объясняют свою позицию авторы письма.
В субботу сам Трамп предположил, что во вторник ему предъявят уголовные обвинения и возьмут под стражу, он призвал своих сторонников "отвоевать нашу страну".
Возможные обвинения против бывшего американского лидера связаны с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс, которой якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных, которое во вторник в Нью-Йорке должно решить, выдвигать ли против него обвинения.
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