https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

Президент собрался в тюрьму

Президент собрался в тюрьму - РИА Новости, 20.03.2023

Президент собрался в тюрьму

Доналд Трамп узнал из своих источников в суде Нью-Йорка, что во вторник его собираются задержать по делу о "взятке за молчание". Это фантастическая, на самом... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T08:00

2023-03-20T08:00

2023-03-20T08:01

аналитика

нью-йорк (город)

америка

джордж сорос

билл клинтон

мвф

доминик стросс-кан

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Доналд Трамп узнал из своих источников в суде Нью-Йорка, что во вторник его собираются задержать по делу о "взятке за молчание". Это фантастическая, на самом деле, новость для Америки.Важной частью театра американской "демократии" всегда был высочайший статус главы государства. Его пожизненно называли "мистер президент", по выходе из Белого дома выплачивали огромные бонусы, обеспечивали охрану, хоронили с почестями.На Трампе весь этот декорум сломался. Бывшего главу государства и нынешнего кандидата в президенты изо дня в день поливают помоями в СМИ, его родных травят в соцсетях, у него прошли обширные обыски, на него заведены уголовные дела. А теперь вот новое унижение: мистера президента приглашают на нары.Да, это может быть всего одна ночь в тюрьме, после чего его, вполне вероятно, отпустят под залог. Но важен сам прецедент. Никогда еще в Америке так не издевались над институтом президентства.Предлог для посадки выбран нарочито абсурдный. В 2006-м проститутка Стефани Клиффорд, более известная под рабочим псевдонимом Сторми Дэниэлс, якобы имела единичный сексуальный контакт с Трампом. Имеется их совместная фоточка — просто селфи, ничего неприличного. Трамп клянется, что у них ничего не было. Есть, однако, доказательства того, что его сотрудник передал работнице секс-услуг сто тридцать тысяч долларов.Прокурор Нью-Йорка полагает, что это была взятка за молчание, а офис Трампа неправильно провел ее по статье "юридические расходы". Надо было провести по другой статье. И вот в этой неправильной бухгалтерии прокурор и усматривает состав преступления. И за это экс-президента собираются упечь за решетку.При этом у нью-йоркской прокуратуры нет никаких вопросов к другому мистеру президенту — Биллу Клинтону, который тесно дружил с вип-сутенером Эпштейном и частенько летал на его "остров педофилов" на самолете "Лолита".Трамп отчаянным капслоком зовет на помощь в соцсетях, утверждает, что прокурор Нью-Йорка с потрохами куплен Джорджем Соросом, и призывает своих сторонников выходить на улицы. Они действительно уже выходят. Британская Daily Mail докладывает, что сторонники Трампа собираются неподалеку от его поместья в Мар-а-Лаго.Однако, скорее всего, Трампу придется поехать в Нью-Йорк, и там уже тоже все готовятся к "буче, боевой, кипучей". Силовики принимают меры на предмет возможных демонстраций и акций протеста во вторник. Трамписты обсуждают в соцсетях, что им делать, и пытаются как-то самоорганизоваться.Другое дело, что сторонники экс-президента уже не раз выходили на улицы, однако так и не смогли ничего добиться. Их порыв в январе 2021-го был технично перехвачен демократами, которые сочинили на почве "штурма Капитолия" целый заговор и засадили в тюрьмы сотни ни в чем не повинных людей.Еще один ходовой способ нивелировать протесты — натравить на законопослушных трампистов драчливых левацких боевиков типа антифа и BLM, а потом свалить на трампистов всю вину за конфликт. Этот способ тоже не раз применялся, и, как видим, он работает.Особой надежды на то, что сторонники отобьют Трампа, конечно, нет. А вот как будут развиваться события, в случае если экс-президент действительно загремит за решетку, остается только гадать.Мы хорошо запомнили, как в 2011 году в Нью-Йорке под подобным надуманным предлогом — за какое-то якобы "изнасилование" горничной-негритянки — задержали главу МВФ Доминика Стросс-Кана. За одну ночь в тюрьме всесильный финансист слинял в жалкого дрожащего старика, готового, трясясь, соглашаться с любыми обвинениями.Или возьмите Харви Вайнштейна: несколько месяцев знакомства с американской пенитенциарной системой — и цветущий нестарый мужчина пережил инсульт и превратился в дряхлого, не способного передвигаться инвалида.Про людей, задержанных в связи со "штурмом Капитолия", сами американские правозащитники говорят, что их без суда и следствия содержат в условиях, которые иначе как пыточными не назовешь.Трампу уже семьдесят шесть. Невольно возникает тревога, как он перенесет карательные практики нью-йоркских тюремщиков. Задержанному могут публично надеть наручники, потом подвергнуть унизительной процедуре досмотра, сунуть в камеру с бандосами. В общем, инструментов давления много.Неизбежно вспоминается и казус сутенера Эпштейна, который ни с того ни с сего "покончил с собой" как раз в нью-йоркской тюрьме. Не забыть и многочисленные самоубийства среди участников событий в Капитолии — все они остались нерасследованными. Ах, какой подарок был бы для демпартии, если бы Трамп подобным образом выбыл из президентской гонки!Однако если экс-президент все же выберется из этой переделки, статус народного героя ему обеспечен. Весь мир видит, что его преследуют исключительно за политические убеждения. Демпартия применяет админресурс, чтобы избавиться от самого яркого своего конкурента. Ну да, это грязные и жестокие методы, типичные для "банановой республики". Но ведь именно в нее и превратились Соединенные Штаты, по кирпичику разносящие все институты своей хваленой демократии."Если это (задержание) случится, победа (Трампа) будет как лавина," — прокомментировал ситуацию Илон Маск. Невозможно с ним не согласиться.

https://ria.ru/20230319/pelosi-1858896634.html

https://ria.ru/20230318/medvedev-1858829657.html

https://ria.ru/20230319/amerika-1858846230.html

https://ria.ru/20230312/pravda-1857226093.html

https://ria.ru/20230314/ssha-1857737531.html

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аналитика, нью-йорк (город), америка, джордж сорос, билл клинтон, мвф, доминик стросс-кан