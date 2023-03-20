https://ria.ru/20230320/trudosposobnost-1859324615.html
Правительство утвердило специфику установления утраты трудоспособности
Правительство утвердило специфику установления утраты трудоспособности - РИА Новости, 20.03.2023
Правительство утвердило специфику установления утраты трудоспособности
Правительство России утвердило постановление об особенностях установления степени утраты трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T23:22
2023-03-20T23:22
2023-03-20T23:22
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило постановление об особенностях установления степени утраты трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний гражданами РФ, проживающими или проживавшими в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы в данных регионах с 1 марта 2023 года до 1 января 2026 года, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. "Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые особенности установления степени утраты трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний гражданами Российской Федерации, проживающими или проживавшими в Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или ранее проживавшими на указанных территориях и выехавшими за пределы указанных территорий в другие субъекты Российской Федерации... в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в период с 1 марта 2023 года до 1 января 2026 года", - говорится в документе. Как уточняется, такие пострадавшие имеют право на получение социального обеспечения в установленном законодательством РФ порядке.
https://ria.ru/20230221/trud-1853393076.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Правительство утвердило специфику установления утраты трудоспособности
Правительство России установило специфику степени утраты трудоспособности на производстве