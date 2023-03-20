Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило специфику установления утраты трудоспособности - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/trudosposobnost-1859324615.html
Правительство утвердило специфику установления утраты трудоспособности
Правительство утвердило специфику установления утраты трудоспособности - РИА Новости, 20.03.2023
Правительство утвердило специфику установления утраты трудоспособности
Правительство России утвердило постановление об особенностях установления степени утраты трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T23:22
2023-03-20T23:22
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845837349_0:0:3624:2040_1920x0_80_0_0_7a59eb45823ac5d991e5b9058e86a81b.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило постановление об особенностях установления степени утраты трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний гражданами РФ, проживающими или проживавшими в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы в данных регионах с 1 марта 2023 года до 1 января 2026 года, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. "Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые особенности установления степени утраты трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний гражданами Российской Федерации, проживающими или проживавшими в Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или ранее проживавшими на указанных территориях и выехавшими за пределы указанных территорий в другие субъекты Российской Федерации... в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в период с 1 марта 2023 года до 1 января 2026 года", - говорится в документе. Как уточняется, такие пострадавшие имеют право на получение социального обеспечения в установленном законодательством РФ порядке.
https://ria.ru/20230221/trud-1853393076.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845837349_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_52c4fdbee4d1c3981b0417e70740672d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Правительство утвердило специфику установления утраты трудоспособности

Правительство России установило специфику степени утраты трудоспособности на производстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило постановление об особенностях установления степени утраты трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний гражданами РФ, проживающими или проживавшими в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы в данных регионах с 1 марта 2023 года до 1 января 2026 года, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые особенности установления степени утраты трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний гражданами Российской Федерации, проживающими или проживавшими в Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или ранее проживавшими на указанных территориях и выехавшими за пределы указанных территорий в другие субъекты Российской Федерации... в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в период с 1 марта 2023 года до 1 января 2026 года", - говорится в документе.
Как уточняется, такие пострадавшие имеют право на получение социального обеспечения в установленном законодательством РФ порядке.
Путин о рынке труда в России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Путин оценил ситуацию на рынке труда
21 февраля, 12:50
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала