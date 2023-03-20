https://ria.ru/20230320/trevoga-1859219709.html

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.03.2023

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:45

2023-03-20T16:45

2023-03-20T16:54

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, первым сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 16.39 мск, через две минуты – в Киевской области.Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858245369.html

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в мире, киев, киевская область, вооруженные силы рф, украина