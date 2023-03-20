https://ria.ru/20230320/tramp-1859268091.html

Юристы Трампа готовятся к возможному обвинению, пишут СМИ

Юристы Трампа готовятся к возможному обвинению, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2023

Юристы Трампа готовятся к возможному обвинению, пишут СМИ

Юристы экс-президента США Дональда Трампа готовятся к возможному выдвижению обвинения против него со стороны большого жюри, в результате чего бывший... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T18:10

2023-03-20T18:10

2023-03-20T18:10

в мире

вашингтон (штат)

сша

нью-йорк (город)

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_274955c2370a00ffb6391201a11ad0b8.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА новости. Юристы экс-президента США Дональда Трампа готовятся к возможному выдвижению обвинения против него со стороны большого жюри, в результате чего бывший американский лидер может быть арестован, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Юридическая команда Трампа готовится к возможному обвинению", - говорится в публикации. Также отмечается, что вынесение вердикта большого жюри о привлечении Трампа к уголовной ответственности и передаче дела в суд находятся на финальном этапе. В субботу сам Трамп предположил, что во вторник ему предъявят уголовные обвинения и возьмут под стражу, он призвал своих сторонников "отвоевать нашу страну". Возможные обвинения против бывшего американского лидера связаны с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс, которой якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных, которое во вторник в Нью-Йорке должно решить, выдвигать ли против него обвинения.

https://ria.ru/20230319/pelosi-1858896634.html

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

вашингтон (штат)

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), сша, нью-йорк (город), дональд трамп