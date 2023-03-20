https://ria.ru/20230320/tramp-1859268091.html
Юристы Трампа готовятся к возможному обвинению, пишут СМИ
Юристы Трампа готовятся к возможному обвинению, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2023
Юристы Трампа готовятся к возможному обвинению, пишут СМИ
Юристы экс-президента США Дональда Трампа готовятся к возможному выдвижению обвинения против него со стороны большого жюри, в результате чего бывший... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:10
2023-03-20T18:10
2023-03-20T18:10
в мире
вашингтон (штат)
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_274955c2370a00ffb6391201a11ad0b8.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА новости. Юристы экс-президента США Дональда Трампа готовятся к возможному выдвижению обвинения против него со стороны большого жюри, в результате чего бывший американский лидер может быть арестован, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Юридическая команда Трампа готовится к возможному обвинению", - говорится в публикации. Также отмечается, что вынесение вердикта большого жюри о привлечении Трампа к уголовной ответственности и передаче дела в суд находятся на финальном этапе. В субботу сам Трамп предположил, что во вторник ему предъявят уголовные обвинения и возьмут под стражу, он призвал своих сторонников "отвоевать нашу страну". Возможные обвинения против бывшего американского лидера связаны с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс, которой якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных, которое во вторник в Нью-Йорке должно решить, выдвигать ли против него обвинения.
https://ria.ru/20230319/pelosi-1858896634.html
https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html
вашингтон (штат)
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9813cc0ef8f59c4a6b5d335e94e40034.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Юристы Трампа готовятся к возможному обвинению, пишут СМИ
CNN: юристы Трампа готовятся к возможному обвинению жюри против экс-президента США