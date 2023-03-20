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Юристы Трампа готовятся к возможному обвинению, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2023
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18:10 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/tramp-1859268091.html
Юристы Трампа готовятся к возможному обвинению, пишут СМИ
Юристы Трампа готовятся к возможному обвинению, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2023
Юристы Трампа готовятся к возможному обвинению, пишут СМИ
Юристы экс-президента США Дональда Трампа готовятся к возможному выдвижению обвинения против него со стороны большого жюри, в результате чего бывший... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:10
2023-03-20T18:10
в мире
вашингтон (штат)
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА новости. Юристы экс-президента США Дональда Трампа готовятся к возможному выдвижению обвинения против него со стороны большого жюри, в результате чего бывший американский лидер может быть арестован, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Юридическая команда Трампа готовится к возможному обвинению", - говорится в публикации. Также отмечается, что вынесение вердикта большого жюри о привлечении Трампа к уголовной ответственности и передаче дела в суд находятся на финальном этапе. В субботу сам Трамп предположил, что во вторник ему предъявят уголовные обвинения и возьмут под стражу, он призвал своих сторонников "отвоевать нашу страну". Возможные обвинения против бывшего американского лидера связаны с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс, которой якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных, которое во вторник в Нью-Йорке должно решить, выдвигать ли против него обвинения.
https://ria.ru/20230319/pelosi-1858896634.html
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сша
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в мире, вашингтон (штат), сша, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Юристы Трампа готовятся к возможному обвинению, пишут СМИ

CNN: юристы Трампа готовятся к возможному обвинению жюри против экс-президента США

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА новости. Юристы экс-президента США Дональда Трампа готовятся к возможному выдвижению обвинения против него со стороны большого жюри, в результате чего бывший американский лидер может быть арестован, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Юридическая команда Трампа готовится к возможному обвинению", - говорится в публикации.
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Вы следующая". Американцы пригрозили Пелоси тюрьмой
19 марта, 10:20
Также отмечается, что вынесение вердикта большого жюри о привлечении Трампа к уголовной ответственности и передаче дела в суд находятся на финальном этапе.
В субботу сам Трамп предположил, что во вторник ему предъявят уголовные обвинения и возьмут под стражу, он призвал своих сторонников "отвоевать нашу страну".
Возможные обвинения против бывшего американского лидера связаны с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс, которой якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных, которое во вторник в Нью-Йорке должно решить, выдвигать ли против него обвинения.
Офицеры Департамента полиции Нью-Йорка около Башни Трампа - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Президент собрался в тюрьму
Вчера, 08:00
 
В миреВашингтон (штат)СШАНью-Йорк (город)Дональд Трамп
 
 
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