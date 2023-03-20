https://ria.ru/20230320/teroborona-1859095827.html
В Минской области тренируют отряды территориальной обороны
В Минской области тренируют отряды территориальной обороны - РИА Новости, 20.03.2023
В Минской области тренируют отряды территориальной обороны
В Минской области с понедельника проводится проверка уровня подготовки территориальной обороны, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:15
2023-03-20T13:15
2023-03-20T13:15
в мире
минская область
белоруссия
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 20 мар - РИА Новости. В Минской области с понедельника проводится проверка уровня подготовки территориальной обороны, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии. "В соответствии с планом подготовки вооруженных сил с 20 марта под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Гулевича проводится проверка уровня подготовки территориальной обороны Минской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки комиссией генштаба будет оценена работа должностных лиц областного и Борисовского районного исполнительных комитетов по руководству формированием территориальных войск и выполнением учебно-боевых задач. "Сформированным воинским частям территориальных войск Борисовского района предстоит решать учебно-боевые задачи по охране объектов жизнеобеспечения населения и поддержанию военного положения совместно с органами внутренних дел. Из запаса на военные сборы планируется призвать около 200 военнообязанных", - сообщает оборонное ведомство Белоруссии. Кроме того, в одном из сельских советов будут отработаны вопросы формирования и подготовки отряда народного ополчения, информирует минобороны.
https://ria.ru/20221007/belorussiya-1822267788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минская область, белоруссия, вооруженные силы белоруссии
В мире, Минская область, Белоруссия, Вооруженные силы Белоруссии
В Минской области тренируют отряды территориальной обороны
В Минской области проверяют уровень подготовки отрядов территориальной обороны
МИНСК, 20 мар - РИА Новости.
В Минской области с понедельника проводится проверка уровня подготовки территориальной обороны, сообщила пресс-служба
министерства обороны Белоруссии.
"В соответствии с планом подготовки вооруженных сил с 20 марта под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Гулевича проводится проверка уровня подготовки территориальной обороны Минской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки комиссией генштаба будет оценена работа должностных лиц областного и Борисовского районного исполнительных комитетов по руководству формированием территориальных войск и выполнением учебно-боевых задач.
"Сформированным воинским частям территориальных войск Борисовского района предстоит решать учебно-боевые задачи по охране объектов жизнеобеспечения населения и поддержанию военного положения совместно с органами внутренних дел. Из запаса на военные сборы планируется призвать около 200 военнообязанных", - сообщает оборонное ведомство Белоруссии.
Кроме того, в одном из сельских советов будут отработаны вопросы формирования и подготовки отряда народного ополчения, информирует минобороны.
Минобороны Белоруссии сообщило о полумиллионе подготовленных резервистов