https://ria.ru/20230320/teroborona-1859095827.html

В Минской области тренируют отряды территориальной обороны

В Минской области тренируют отряды территориальной обороны - РИА Новости, 20.03.2023

В Минской области тренируют отряды территориальной обороны

В Минской области с понедельника проводится проверка уровня подготовки территориальной обороны, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:15

2023-03-20T13:15

2023-03-20T13:15

в мире

минская область

белоруссия

вооруженные силы белоруссии

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МИНСК, 20 мар - РИА Новости. В Минской области с понедельника проводится проверка уровня подготовки территориальной обороны, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии. "В соответствии с планом подготовки вооруженных сил с 20 марта под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Гулевича проводится проверка уровня подготовки территориальной обороны Минской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки комиссией генштаба будет оценена работа должностных лиц областного и Борисовского районного исполнительных комитетов по руководству формированием территориальных войск и выполнением учебно-боевых задач. "Сформированным воинским частям территориальных войск Борисовского района предстоит решать учебно-боевые задачи по охране объектов жизнеобеспечения населения и поддержанию военного положения совместно с органами внутренних дел. Из запаса на военные сборы планируется призвать около 200 военнообязанных", - сообщает оборонное ведомство Белоруссии. Кроме того, в одном из сельских советов будут отработаны вопросы формирования и подготовки отряда народного ополчения, информирует минобороны.

https://ria.ru/20221007/belorussiya-1822267788.html

минская область

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Кирилл Волков

в мире, минская область, белоруссия, вооруженные силы белоруссии