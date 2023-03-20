Рейтинг@Mail.ru
Никто не покупается на болтовню США про борьбу за свободу, заявил Пушков - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 20.03.2023 (обновлено: 19:08 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/svoboda-1859280540.html
Никто не покупается на болтовню США про борьбу за свободу, заявил Пушков
Никто не покупается на болтовню США про борьбу за свободу, заявил Пушков - РИА Новости, 20.03.2023
Никто не покупается на болтовню США про борьбу за свободу, заявил Пушков
Америка часто врала, поэтому ей перестали верить во всем мире, почти никто из незападных стран больше не считает, что США борются за свободу и демократию,... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:07
2023-03-20T19:08
россия
алексей пушков
нато
сергей лавров
дмитрий песков
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Америка часто врала, поэтому ей перестали верить во всем мире, почти никто из незападных стран больше не считает, что США борются за свободу и демократию, заявил член конституционного комитета СФ Алексей Пушков. "Соединенным Штатам просто перестали верить. И в незападном мире почти никто не покупается на болтовню о борьбе Запада на Украине за свободу и демократию", - написал он в своем телеграм-канале. Пушков отметил, что начало этому процессу недоверия США положила война в Ираке 20 лет назад, когда поводы для начала агрессии "оказались тотальной ложью". "Нет, это (конфликт на Украине - ред.) геополитический конфликт, вызванный экспансией НАТО, а Россия не столько воюет с Украиной, сколько противостоит объединенному западному альянсу - так в странах Глобального Юга все чаще смотрят на украинский кризис", - заключил сенатор. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230126/kosachev-1847588332.html
https://ria.ru/20220824/ssha-1811898460.html
https://ria.ru/20221208/ssha-1837191747.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8227e759ab2a6e72d7683c654c5693a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей пушков, нато, сергей лавров, дмитрий песков, сша, украина
Россия, Алексей Пушков, НАТО, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, США, Украина
Никто не покупается на болтовню США про борьбу за свободу, заявил Пушков

Пушков: Америке перестали верить, никто не покупается на болтовню про борьбу за свободу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Америка часто врала, поэтому ей перестали верить во всем мире, почти никто из незападных стран больше не считает, что США борются за свободу и демократию, заявил член конституционного комитета СФ Алексей Пушков.
"Соединенным Штатам просто перестали верить. И в незападном мире почти никто не покупается на болтовню о борьбе Запада на Украине за свободу и демократию", - написал он в своем телеграм-канале.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Мир не дождался от США борьбы за свободу Донбасса, заявил Косачев
26 января, 14:17
Пушков отметил, что начало этому процессу недоверия США положила война в Ираке 20 лет назад, когда поводы для начала агрессии "оказались тотальной ложью".
"Нет, это (конфликт на Украине - ред.) геополитический конфликт, вызванный экспансией НАТО, а Россия не столько воюет с Украиной, сколько противостоит объединенному западному альянсу - так в странах Глобального Юга все чаще смотрят на украинский кризис", - заключил сенатор.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
США продолжат поддерживать Украину для "защиты свободы", заявил Блинкен
24 августа 2022, 17:08
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Российский МИД обвинил США в нагнетании международной напряженности
8 декабря 2022, 13:25
 
РоссияАлексей ПушковНАТОСергей ЛавровДмитрий ПесковСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала