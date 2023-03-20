Никто не покупается на болтовню США про борьбу за свободу, заявил Пушков
Пушков: Америке перестали верить, никто не покупается на болтовню про борьбу за свободу
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Америка часто врала, поэтому ей перестали верить во всем мире, почти никто из незападных стран больше не считает, что США борются за свободу и демократию, заявил член конституционного комитета СФ Алексей Пушков.
"Соединенным Штатам просто перестали верить. И в незападном мире почти никто не покупается на болтовню о борьбе Запада на Украине за свободу и демократию", - написал он в своем телеграм-канале.
Пушков отметил, что начало этому процессу недоверия США положила война в Ираке 20 лет назад, когда поводы для начала агрессии "оказались тотальной ложью".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.