https://ria.ru/20230320/sud-1859054250.html

Суд рассмотрит иск Олега Дерипаски к Марии Певчих

Суд рассмотрит иск Олега Дерипаски к Марии Певчих - РИА Новости, 20.03.2023

Суд рассмотрит иск Олега Дерипаски к Марии Певчих

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск бизнесмена Олега Дерипаски к Марии Певчих, экс-сотруднице ФБК* и соратнице Алексея Навального, следует из... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:01

2023-03-20T11:01

2023-03-20T11:01

происшествия

олег дерипаска

алексей навальный

фонд борьбы с коррупцией

москва

арбитражный суд г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39831/35/398313570_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_d80798e3efd39b42ac9b4de7ec959d21.jpg

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск бизнесмена Олега Дерипаски к Марии Певчих, экс-сотруднице ФБК* и соратнице Алексея Навального, следует из опубликованного определения суда. Иск, в котором заявлены требования "о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании астрента", поступил в суд 9 марта. Предварительные слушания по делу назначены на 1 июня. В материалах суда на данный момент не указан более подробно предмет иска, а также не сообщаются основания исковых требований. Певчих была соответчицей по иску Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации, который в октябре удовлетворил Зеленоградский суд Москвы. В число ответчиков входили также Навальный, его соратник Георгий Албуров**, The Insider SIA** , Associated Newspapers Limited и Newlines Institute for Strategy and Policy. Истец требовал опровергнуть сведения, размещенные вышеуказанными лицами и порталами. По просьбе Дерипаски разбирательство проходило в закрытом от публики и прессы режиме. По данным СМИ, претензии Дерипаски были связаны с публикациями ответчиков о якобы связях бизнесмена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, иск был удовлетворен частично, "размещенная информация признана порочащей честь и достоинство гражданина, ответчиков суд обязал удалить размещенную информацию, а также судом взыскана неустойка за каждый день неисполнения решения суда в заявленном истцом размере".* Экстремистская организация, запрещенная в России** СМИ-иноагент

https://ria.ru/20221026/sud-1827045516.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, олег дерипаска, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, москва, арбитражный суд г. москвы