https://ria.ru/20230320/sud-1859054250.html
Суд рассмотрит иск Олега Дерипаски к Марии Певчих
Суд рассмотрит иск Олега Дерипаски к Марии Певчих - РИА Новости, 20.03.2023
Суд рассмотрит иск Олега Дерипаски к Марии Певчих
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск бизнесмена Олега Дерипаски к Марии Певчих, экс-сотруднице ФБК* и соратнице Алексея Навального, следует из... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:01
2023-03-20T11:01
2023-03-20T11:01
происшествия
олег дерипаска
алексей навальный
фонд борьбы с коррупцией
москва
арбитражный суд г. москвы
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск бизнесмена Олега Дерипаски к Марии Певчих, экс-сотруднице ФБК* и соратнице Алексея Навального, следует из опубликованного определения суда. Иск, в котором заявлены требования "о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании астрента", поступил в суд 9 марта. Предварительные слушания по делу назначены на 1 июня. В материалах суда на данный момент не указан более подробно предмет иска, а также не сообщаются основания исковых требований. Певчих была соответчицей по иску Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации, который в октябре удовлетворил Зеленоградский суд Москвы. В число ответчиков входили также Навальный, его соратник Георгий Албуров**, The Insider SIA** , Associated Newspapers Limited и Newlines Institute for Strategy and Policy. Истец требовал опровергнуть сведения, размещенные вышеуказанными лицами и порталами. По просьбе Дерипаски разбирательство проходило в закрытом от публики и прессы режиме. По данным СМИ, претензии Дерипаски были связаны с публикациями ответчиков о якобы связях бизнесмена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, иск был удовлетворен частично, "размещенная информация признана порочащей честь и достоинство гражданина, ответчиков суд обязал удалить размещенную информацию, а также судом взыскана неустойка за каждый день неисполнения решения суда в заявленном истцом размере".* Экстремистская организация, запрещенная в России** СМИ-иноагент
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, олег дерипаска, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, москва, арбитражный суд г. москвы
Происшествия, Олег Дерипаска, Алексей Навальный, Фонд борьбы с коррупцией, Москва, Арбитражный суд г. Москвы
Суд рассмотрит иск Олега Дерипаски к Марии Певчих
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск бизнесмена Олега Дерипаски к Марии Певчих
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск бизнесмена Олега Дерипаски к Марии Певчих, экс-сотруднице ФБК* и соратнице Алексея Навального, следует из опубликованного определения
суда.
Иск, в котором заявлены требования "о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании астрента", поступил в суд 9 марта. Предварительные слушания по делу назначены на 1 июня.
В материалах суда на данный момент не указан более подробно предмет иска, а также не сообщаются основания исковых требований.
Певчих была соответчицей по иску Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации, который в октябре удовлетворил Зеленоградский суд Москвы. В число ответчиков входили также Навальный, его соратник Георгий Албуров**, The Insider SIA** , Associated Newspapers Limited и Newlines Institute for Strategy and Policy.
Истец требовал опровергнуть сведения, размещенные вышеуказанными лицами и порталами. По просьбе Дерипаски разбирательство проходило в закрытом от публики и прессы режиме. По данным СМИ, претензии Дерипаски были связаны с публикациями ответчиков о якобы связях бизнесмена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, иск был удовлетворен частично, "размещенная информация признана порочащей честь и достоинство гражданина, ответчиков суд обязал удалить размещенную информацию, а также судом взыскана неустойка за каждый день неисполнения решения суда в заявленном истцом размере".
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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