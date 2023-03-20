"Пора уходить". В США указали на признак скорого крушения Киева
Полковник ВС США Макгрегор: американские СМИ стали чаще признавать провалы ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Критика действий Владимира Зеленского, которая стала появляться в американских СМИ, отражает желание Вашингтона дистанцироваться от грядущего провала на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.
"В администрации начинают поговаривать, что все идет наперекосяк, Украина разваливается, а американцы не справились, и им пора уходить. <…> Через СМИ американцам пытаются постепенно донести это", — объяснил военный.
По словам Макгрегора, все это лишь только предположения, однако на основе последних публикаций в The New York Times и The Washington Post об огромных потерях в рядах ВСУ и неудачных военных стратегиях Киева можно сделать вывод, что Украина "не готова побеждать", а Вашингтон вечно спонсировать прокси-войну против России.
На Украине сложилась ужасная ситуация: заканчивается человеческий ресурс, а уже мобилизованных плохо обученных бойцов Зеленский "просто бросает под российский огонь", заключил Макгрегор. В США это уже понимают, со временем дойдет и до европейцев.