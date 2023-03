https://ria.ru/20230320/ssha-1859236115.html

"Пора уходить". В США указали на признак скорого крушения Киева

"Пора уходить". В США указали на признак скорого крушения Киева - РИА Новости, 20.03.2023

"Пора уходить". В США указали на признак скорого крушения Киева

Критика действий Владимира Зеленского, которая стала появляться в американских СМИ, отражает желание Вашингтона дистанцироваться от грядущего провала на... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:13

2023-03-20T17:13

2023-03-20T18:26

в мире

украина

владимир зеленский

пентагон

вооруженные силы украины

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855123648_0:39:2881:1660_1920x0_80_0_0_aaa636f6d88cbdd46902a65547b3a3b8.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Критика действий Владимира Зеленского, которая стала появляться в американских СМИ, отражает желание Вашингтона дистанцироваться от грядущего провала на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру."В администрации начинают поговаривать, что все идет наперекосяк, Украина разваливается, а американцы не справились, и им пора уходить. <…> Через СМИ американцам пытаются постепенно донести это", — объяснил военный.По словам Макгрегора, все это лишь только предположения, однако на основе последних публикаций в The New York Times и The Washington Post об огромных потерях в рядах ВСУ и неудачных военных стратегиях Киева можно сделать вывод, что Украина "не готова побеждать", а Вашингтон вечно спонсировать прокси-войну против России.На Украине сложилась ужасная ситуация: заканчивается человеческий ресурс, а уже мобилизованных плохо обученных бойцов Зеленский "просто бросает под российский огонь", заключил Макгрегор. В США это уже понимают, со временем дойдет и до европейцев.

https://ria.ru/20230320/poteri-1859173321.html

https://ria.ru/20230320/ukraina-1859040342.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, сша