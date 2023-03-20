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"Пора уходить". В США указали на признак скорого крушения Киева - РИА Новости, 20.03.2023
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17:13 20.03.2023 (обновлено: 18:26 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/ssha-1859236115.html
"Пора уходить". В США указали на признак скорого крушения Киева
"Пора уходить". В США указали на признак скорого крушения Киева - РИА Новости, 20.03.2023
"Пора уходить". В США указали на признак скорого крушения Киева
Критика действий Владимира Зеленского, которая стала появляться в американских СМИ, отражает желание Вашингтона дистанцироваться от грядущего провала на... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:13
2023-03-20T18:26
в мире
украина
владимир зеленский
пентагон
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Критика действий Владимира Зеленского, которая стала появляться в американских СМИ, отражает желание Вашингтона дистанцироваться от грядущего провала на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру."В администрации начинают поговаривать, что все идет наперекосяк, Украина разваливается, а американцы не справились, и им пора уходить. &lt;…&gt; Через СМИ американцам пытаются постепенно донести это", — объяснил военный.По словам Макгрегора, все это лишь только предположения, однако на основе последних публикаций в The New York Times и The Washington Post об огромных потерях в рядах ВСУ и неудачных военных стратегиях Киева можно сделать вывод, что Украина "не готова побеждать", а Вашингтон вечно спонсировать прокси-войну против России.На Украине сложилась ужасная ситуация: заканчивается человеческий ресурс, а уже мобилизованных плохо обученных бойцов Зеленский "просто бросает под российский огонь", заключил Макгрегор. В США это уже понимают, со временем дойдет и до европейцев.
https://ria.ru/20230320/poteri-1859173321.html
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в мире, украина, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Пентагон, Вооруженные силы Украины, США
"Пора уходить". В США указали на признак скорого крушения Киева

Полковник ВС США Макгрегор: американские СМИ стали чаще признавать провалы ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Критика действий Владимира Зеленского, которая стала появляться в американских СМИ, отражает желание Вашингтона дистанцироваться от грядущего провала на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.
"В администрации начинают поговаривать, что все идет наперекосяк, Украина разваливается, а американцы не справились, и им пора уходить. <…> Через СМИ американцам пытаются постепенно донести это", — объяснил военный.
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Вчера, 15:35
По словам Макгрегора, все это лишь только предположения, однако на основе последних публикаций в The New York Times и The Washington Post об огромных потерях в рядах ВСУ и неудачных военных стратегиях Киева можно сделать вывод, что Украина "не готова побеждать", а Вашингтон вечно спонсировать прокси-войну против России.
На Украине сложилась ужасная ситуация: заканчивается человеческий ресурс, а уже мобилизованных плохо обученных бойцов Зеленский "просто бросает под российский огонь", заключил Макгрегор. В США это уже понимают, со временем дойдет и до европейцев.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийПентагонВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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