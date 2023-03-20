https://ria.ru/20230320/sroki-1859302708.html

Правительство отменило продление пребывания в России украинцев из Донбасса

Правительство отменило продление пребывания в России украинцев из Донбасса - РИА Новости, 20.03.2023

Правительство отменило продление пребывания в России украинцев из Донбасса

Правительство России отменило постановление об увеличении срока пребывания в России украинцев, "проживающих в отдельных районах Луганской и Донецкой областей... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T20:43

2023-03-20T20:43

2023-03-20T20:47

россия

донецкая область

общество

донбасс

луганская область

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство России отменило постановление об увеличении срока пребывания в России украинцев, "проживающих в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."Правительство РФ постановляет: признать утратившим силу постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года №1744 "Об увеличении срока временного пребывания на территории Российской Федерации граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в постановлении.Уточняется, что постановление вступает в силу со дня опубликования - 20 марта 2023 года.

https://ria.ru/20230320/grazhdanstvo-1859145606.html

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донецкая область

донбасс

луганская область

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россия, донецкая область, общество, донбасс, луганская область