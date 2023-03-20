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Правительство отменило продление пребывания в России украинцев из Донбасса - РИА Новости, 20.03.2023
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20:43 20.03.2023 (обновлено: 20:47 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/sroki-1859302708.html
Правительство отменило продление пребывания в России украинцев из Донбасса
Правительство отменило продление пребывания в России украинцев из Донбасса - РИА Новости, 20.03.2023
Правительство отменило продление пребывания в России украинцев из Донбасса
Правительство России отменило постановление об увеличении срока пребывания в России украинцев, "проживающих в отдельных районах Луганской и Донецкой областей... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:43
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россия
донецкая область
общество
донбасс
луганская область
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство России отменило постановление об увеличении срока пребывания в России украинцев, "проживающих в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."Правительство РФ постановляет: признать утратившим силу постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года №1744 "Об увеличении срока временного пребывания на территории Российской Федерации граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в постановлении.Уточняется, что постановление вступает в силу со дня опубликования - 20 марта 2023 года.
https://ria.ru/20230320/grazhdanstvo-1859145606.html
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россия, донецкая область, общество, донбасс, луганская область
Россия, Донецкая область, Общество, Донбасс, Луганская область
Правительство отменило продление пребывания в России украинцев из Донбасса

Правительство отменило увеличение срока пребывания в России украинцев из из Донбасса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство России отменило постановление об увеличении срока пребывания в России украинцев, "проживающих в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Правительство РФ постановляет: признать утратившим силу постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года №1744 "Об увеличении срока временного пребывания на территории Российской Федерации граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в постановлении.
Уточняется, что постановление вступает в силу со дня опубликования - 20 марта 2023 года.
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