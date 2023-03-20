https://ria.ru/20230320/sroki-1859302708.html
Правительство отменило продление пребывания в России украинцев из Донбасса
Правительство отменило продление пребывания в России украинцев из Донбасса - РИА Новости, 20.03.2023
Правительство отменило продление пребывания в России украинцев из Донбасса
Правительство России отменило постановление об увеличении срока пребывания в России украинцев, "проживающих в отдельных районах Луганской и Донецкой областей... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:43
2023-03-20T20:43
2023-03-20T20:47
россия
донецкая область
общество
донбасс
луганская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845837349_0:0:3624:2040_1920x0_80_0_0_7a59eb45823ac5d991e5b9058e86a81b.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство России отменило постановление об увеличении срока пребывания в России украинцев, "проживающих в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."Правительство РФ постановляет: признать утратившим силу постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года №1744 "Об увеличении срока временного пребывания на территории Российской Федерации граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в постановлении.Уточняется, что постановление вступает в силу со дня опубликования - 20 марта 2023 года.
https://ria.ru/20230320/grazhdanstvo-1859145606.html
россия
донецкая область
донбасс
луганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845837349_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_52c4fdbee4d1c3981b0417e70740672d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая область, общество, донбасс, луганская область
Россия, Донецкая область, Общество, Донбасс, Луганская область
Правительство отменило продление пребывания в России украинцев из Донбасса
Правительство отменило увеличение срока пребывания в России украинцев из из Донбасса