Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчине дали 12 лет колонии за изнасилование и попытку убийства - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/srok-1859211096.html
В Москве мужчине дали 12 лет колонии за изнасилование и попытку убийства
В Москве мужчине дали 12 лет колонии за изнасилование и попытку убийства - РИА Новости, 20.03.2023
В Москве мужчине дали 12 лет колонии за изнасилование и попытку убийства
Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима мужчину, который избил и изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:36
2023-03-20T16:36
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792415343_0:105:3267:1943_1920x0_80_0_0_52c1554fb0633da820d46e75768b7ecc.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима мужчину, который избил и изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного Следственного комитета. По данным следствия, ночью 7 декабря мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа. Собираясь убить девушку, нападавший спустился за ней вниз, нанес колото-резаные раны и скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии. Следствие возбудило дело по статьям "Изнасилование" и "Покушение на убийство", вечером подозреваемого задержали. "Собранные Хорошевским следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему мужчине... Приговором Хорошевского районного суда города Москвы мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении. Как уточняется, следователями проведены опознания, очные ставки и другие следственные действия, которые подтвердили виновность подозреваемого. Также в ходе предварительного следствия обвиняемый частично признал вину.
https://ria.ru/20230319/prigovor-1858934428.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792415343_269:0:2998:2047_1920x0_80_0_0_470f1376ba5253da9a7cdce7c8b10d74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве мужчине дали 12 лет колонии за изнасилование и попытку убийства

В Москве мужчине дали 12 лет строгой колонии за изнасилование и попытку убийства девушки

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОфицер ФСИН входит в жилую зону мужской исправительной колонии особого режима
Офицер ФСИН входит в жилую зону мужской исправительной колонии особого режима - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Офицер ФСИН входит в жилую зону мужской исправительной колонии особого режима. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима мужчину, который избил и изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного Следственного комитета.
По данным следствия, ночью 7 декабря мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа. Собираясь убить девушку, нападавший спустился за ней вниз, нанес колото-резаные раны и скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии. Следствие возбудило дело по статьям "Изнасилование" и "Покушение на убийство", вечером подозреваемого задержали.
"Собранные Хорошевским следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему мужчине... Приговором Хорошевского районного суда города Москвы мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении.
Как уточняется, следователями проведены опознания, очные ставки и другие следственные действия, которые подтвердили виновность подозреваемого. Также в ходе предварительного следствия обвиняемый частично признал вину.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Житель Иркутска получил пять лет колонии за истязание ребенка сожительницы
19 марта, 15:06
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала