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В Москве мужчине дали 12 лет колонии за изнасилование и попытку убийства
В Москве мужчине дали 12 лет колонии за изнасилование и попытку убийства - РИА Новости, 20.03.2023
В Москве мужчине дали 12 лет колонии за изнасилование и попытку убийства
Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима мужчину, который избил и изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:36
2023-03-20T16:36
2023-03-20T16:36
происшествия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима мужчину, который избил и изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного Следственного комитета. По данным следствия, ночью 7 декабря мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа. Собираясь убить девушку, нападавший спустился за ней вниз, нанес колото-резаные раны и скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии. Следствие возбудило дело по статьям "Изнасилование" и "Покушение на убийство", вечером подозреваемого задержали. "Собранные Хорошевским следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему мужчине... Приговором Хорошевского районного суда города Москвы мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении. Как уточняется, следователями проведены опознания, очные ставки и другие следственные действия, которые подтвердили виновность подозреваемого. Также в ходе предварительного следствия обвиняемый частично признал вину.
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происшествия, москва
В Москве мужчине дали 12 лет колонии за изнасилование и попытку убийства
В Москве мужчине дали 12 лет строгой колонии за изнасилование и попытку убийства девушки
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима мужчину, который избил и изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа в Москве, сообщается в Telegram-канале
столичного Следственного комитета.
По данным следствия, ночью 7 декабря мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа. Собираясь убить девушку, нападавший спустился за ней вниз, нанес колото-резаные раны и скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии. Следствие возбудило дело по статьям "Изнасилование" и "Покушение на убийство", вечером подозреваемого задержали.
"Собранные Хорошевским следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему мужчине... Приговором Хорошевского районного суда города Москвы мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении.
Как уточняется, следователями проведены опознания, очные ставки и другие следственные действия, которые подтвердили виновность подозреваемого. Также в ходе предварительного следствия обвиняемый частично признал вину.
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