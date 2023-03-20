https://ria.ru/20230320/spetsoperatsiya-1859182901.html

ВС России за сутки нанесли поражение 82 украинским артподразделениям

ВС России за сутки нанесли поражение 82 украинским артподразделениям - РИА Новости, 20.03.2023

ВС России за сутки нанесли поражение 82 украинским артподразделениям

Российская авиация и артиллерия в течение суток нанесли поражение 82 украинским артподразделениям в 112 районах, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:51

2023-03-20T15:51

2023-03-20T15:55

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805291647_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe3b7b41fcb64e3f88323d00995ac79.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия в течение суток нанесли поражение 82 украинским артподразделениям в 112 районах, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике противника в 112-ти районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)