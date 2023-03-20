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ВС России за сутки нанесли поражение 82 украинским артподразделениям
ВС России за сутки нанесли поражение 82 украинским артподразделениям - РИА Новости, 20.03.2023
ВС России за сутки нанесли поражение 82 украинским артподразделениям
Российская авиация и артиллерия в течение суток нанесли поражение 82 украинским артподразделениям в 112 районах, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:51
2023-03-20T15:51
2023-03-20T15:55
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия в течение суток нанесли поражение 82 украинским артподразделениям в 112 районах, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике противника в 112-ти районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за сутки нанесли поражение 82 украинским артподразделениям
Минобороны России: авиация и артиллерия нанесли поражение 82 украинским артподразделениям