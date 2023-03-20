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Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 155 человек - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 20.03.2023 (обновлено: 15:56 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/spetsoperatsiya-1859175780.html
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 155 человек
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 155 человек - РИА Новости, 20.03.2023
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 155 человек
Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении и группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожили за сутки около 155 украинских военных,... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:40
2023-03-20T15:56
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении и группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожили за сутки около 155 украинских военных, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны."На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Терны Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, автомобиль, а также гаубица "Мста-Б", - добавили в Минобороны.
РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 155 человек

Минобороны: Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 155 военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении и группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожили за сутки около 155 украинских военных, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Терны Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, автомобиль, а также гаубица "Мста-Б", - добавили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 марта, 15:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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