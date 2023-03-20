https://ria.ru/20230320/spetsoperatsiya-1859175780.html

Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 155 человек

Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 155 человек - РИА Новости, 20.03.2023

Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 155 человек

Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении и группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожили за сутки около 155 украинских военных,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:40

2023-03-20T15:40

2023-03-20T15:56

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении и группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожили за сутки около 155 украинских военных, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны."На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Терны Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, автомобиль, а также гаубица "Мста-Б", - добавили в Минобороны.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)