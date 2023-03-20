В Якутске спасли застрявших на реке рыбаков с детьми
В Якутии спасатели эвакуировали рыбаков с детьми, застрявших на реке из-за пурги
© Пресс-служба ГБУ РС (Я) "Служба спасения РС (Я)"Спасатели Республики Саха эвакуировали рыбаков от рыбацкой курьи Ермолка
© Пресс-служба ГБУ РС (Я) "Служба спасения РС (Я)"
Спасатели Республики Саха эвакуировали рыбаков от рыбацкой курьи Ермолка
ЯКУТСК, 20 мар — РИА Новости. В Якутске эвакуировали с реки Лена рыбаков, которые вместе с детьми застряли там в сильную пургу, рассказала пресс-служба региональной Службы спасения.
Накануне днем в службу сообщили, что рыбаки, оказавшиеся возле курьи Ермолка, не могут самостоятельно выбраться, так как из-за пурги замело дорогу. Спасатели выехали на место на вездеходе.
«
"Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили три автомашины, застрявшие в снегу. Пересадив к себе в вездеход пассажиров из застрявших машин, спасатели эвакуировали их в город Якутск", — сказали в Службе спасения.
Всего в машинах было семеро взрослых и четверо детей, уточнили в ведомстве.
© Пресс-служба ГБУ РС (Я) "Служба спасения РС (Я)"Спасатели Республики Саха эвакуировали рыбаков от рыбацкой курьи Ермолка
© Пресс-служба ГБУ РС (Я) "Служба спасения РС (Я)"
Спасатели Республики Саха эвакуировали рыбаков от рыбацкой курьи Ермолка