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В Якутске спасли застрявших на реке рыбаков с детьми - РИА Новости, 20.03.2023
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11:35 20.03.2023 (обновлено: 12:56 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/spasenie-1859062561.html
В Якутске спасли застрявших на реке рыбаков с детьми
В Якутске спасли застрявших на реке рыбаков с детьми - РИА Новости, 20.03.2023
В Якутске спасли застрявших на реке рыбаков с детьми
В Якутске эвакуировали с реки Лена рыбаков, которые вместе с детьми застряли там в сильную пургу, рассказала пресс-служба региональной Службы спасения. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:35
2023-03-20T12:56
происшествия
якутск
россия
республика саха (якутия)
хорошие новости
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ЯКУТСК, 20 мар — РИА Новости. В Якутске эвакуировали с реки Лена рыбаков, которые вместе с детьми застряли там в сильную пургу, рассказала пресс-служба региональной Службы спасения.Накануне днем в службу сообщили, что рыбаки, оказавшиеся возле курьи Ермолка, не могут самостоятельно выбраться, так как из-за пурги замело дорогу. Спасатели выехали на место на вездеходе.Всего в машинах было семеро взрослых и четверо детей, уточнили в ведомстве.
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происшествия, якутск, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Якутск, Россия, Республика Саха (Якутия), Хорошие новости
В Якутске спасли застрявших на реке рыбаков с детьми

В Якутии спасатели эвакуировали рыбаков с детьми, застрявших на реке из-за пурги

© Пресс-служба ГБУ РС (Я) "Служба спасения РС (Я)"Спасатели Республики Саха эвакуировали рыбаков от рыбацкой курьи Ермолка
Спасатели Республики Саха эвакуировали рыбаков от рыбацкой курьи Ермолка
© Пресс-служба ГБУ РС (Я) "Служба спасения РС (Я)"
Спасатели Республики Саха эвакуировали рыбаков от рыбацкой курьи Ермолка
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 20 мар — РИА Новости. В Якутске эвакуировали с реки Лена рыбаков, которые вместе с детьми застряли там в сильную пургу, рассказала пресс-служба региональной Службы спасения.
Накануне днем в службу сообщили, что рыбаки, оказавшиеся возле курьи Ермолка, не могут самостоятельно выбраться, так как из-за пурги замело дорогу. Спасатели выехали на место на вездеходе.
«

"Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили три автомашины, застрявшие в снегу. Пересадив к себе в вездеход пассажиров из застрявших машин, спасатели эвакуировали их в город Якутск", — сказали в Службе спасения.

Всего в машинах было семеро взрослых и четверо детей, уточнили в ведомстве.
© Пресс-служба ГБУ РС (Я) "Служба спасения РС (Я)"Спасатели Республики Саха эвакуировали рыбаков от рыбацкой курьи Ермолка
Спасатели Республики Саха эвакуировали рыбаков от рыбацкой курьи Ермолка
© Пресс-служба ГБУ РС (Я) "Служба спасения РС (Я)"
Спасатели Республики Саха эвакуировали рыбаков от рыбацкой курьи Ермолка
 
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