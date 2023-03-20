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В Якутске спасли застрявших на реке рыбаков с детьми

В Якутске спасли застрявших на реке рыбаков с детьми - РИА Новости, 20.03.2023

В Якутске спасли застрявших на реке рыбаков с детьми

В Якутске эвакуировали с реки Лена рыбаков, которые вместе с детьми застряли там в сильную пургу, рассказала пресс-служба региональной Службы спасения. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:35

2023-03-20T11:35

2023-03-20T12:56

происшествия

якутск

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 20 мар — РИА Новости. В Якутске эвакуировали с реки Лена рыбаков, которые вместе с детьми застряли там в сильную пургу, рассказала пресс-служба региональной Службы спасения.Накануне днем в службу сообщили, что рыбаки, оказавшиеся возле курьи Ермолка, не могут самостоятельно выбраться, так как из-за пурги замело дорогу. Спасатели выехали на место на вездеходе.Всего в машинах было семеро взрослых и четверо детей, уточнили в ведомстве.

якутск

россия

республика саха (якутия)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, якутск, россия, республика саха (якутия)