https://ria.ru/20230320/spasateli-1858563681.html

Скользкая ситуация. Спасатели рассказали, чем опасны водоемы города весной

Скользкая ситуация. Спасатели рассказали, чем опасны водоемы города весной - РИА Новости, 20.03.2023

Скользкая ситуация. Спасатели рассказали, чем опасны водоемы города весной

Городские водоемы после зимы постепенно избавляются от ледяного заточения. Этот процесс не быстрый и таит в себе много опасностей для любителей прогулок по... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T09:00

2023-03-20T09:00

2023-03-20T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)

весна

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Городские водоемы после зимы постепенно избавляются от ледяного заточения. Этот процесс не быстрый и таит в себе много опасностей для любителей прогулок по замерзшей глади. Корреспондент РИА Недвижимость поговорил с сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и узнал, как вести себя на льду весной, и кто из горожан находится в особой зоне риска.Рациональный подходВ первую очередь нужно знать, что выход на лед на большинстве водоемов в черте города запрещен, о чем и сообщают соответствующие предупредительные знаки, которые каждый год устанавливают на прибрежных территориях прудов, озер и рек. Весной неокрепший лед представляет серьезную угрозу для жизни, так как риск провалиться весьма велик.Как отмечает спасатель поисково-спасательной станции "Серебряный бор" Виталий Лапатков, самые опасные периоды для прогулок по замершей воде – начало и конец зимы."В начале лед не везде крепкий и сформировался, а рыбакам уже хочется рыбной ловли. А в конце зимы появляются плавающие льдины, начинается ледоход. Это привлекает детей, которые хотят покататься на льдинах. Но в основном я спасал рыбаков — они без товарищей выходили на непрочный лед и проваливались. Они сидят до последнего и бравируют тем, что десятки лет тут рыбачат и "все всегда было нормально". Но, как показывает практика, каждый рыбак с хорошим стажем один-два раза в жизни проваливался под лед", – рассказывает спасатель.Тем, кто все-таки хочет выйти на лед, собеседник агентства советует оценить погодные условия, либо обратиться на спасательную станцию и узнать толщину льда, так как ежедневно каждая смена Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) производит замеры и отмечает опасные участки в своей зоне ответственности.Предсказуемые шагиЕсли кратчайший путь до вашей цели все-таки лежит через замерзший водоем, сначала проверьте лед на прочность, но не ударом ноги. Для этого подойдет длинная палка с заостренным концом, с помощью которой можно простукивать поверхность перед каждым следующим шагом. В случае провала под лед она поможет быстрее выбраться из полыньи, если использовать ее как дополнительную опору.Относительно безопасным для выхода горожан считается лед голубого или темно-зеленого оттенка толщиной около 13 сантиметров. Определить такой параметр визуально достаточно сложно, но можно ориентироваться по температуре. Если она часто переходит с плюса на минус, лучше не выходить на лед. А вот если в течение двух недель на улице стабильно от минус 10 градусов по Цельсию, то в прочности льда можно не сомневаться.При переходе через заледеневший водоем лучше избегать мест со льдом белого и желтоватого цвета – это признак того, что его толщина недостаточно большая, а структура непрочная. Также следует обходить участки с быстрым течением, стоковыми водами, ключами, места, где скапливается вода или вмерзла растительность.По словам Лапаткова, очень важна роль профилактики, которой занимаются спасатели, постоянно патрулируя водоемы."Вышедших на лед сначала оповещаем по громкой связи, потом подходим к ним, чтобы убедиться, все ли у них хорошо. Если видим, что льдина может оторваться, делаем предупреждение. Если, к примеру, рыбак не воспринимает наши слова, то мы вызываем полицию и ждем ее приезда", – рассказывает он.Техничные маневрыЗимой москвичи выбираются на городские водоемы и реки, чтобы покататься на лыжах, коньках или тюбингах. Но даже если на таких объектах достаточно крепкий лед, то их прибрежная территория может быть не оборудована необходимой инфраструктурой и не подходит для безопасного катания и занятий зимними видами спорта. Из-за этого есть риск повредить оборудование или получить травму.Для зимних катаний и активностей лучше выбирать специально отведенные под соответствующий досуг зоны: районные катки, оборудованные лыжные трассы (в том числе на природных территориях города), безопасные горки для тюбинга.Во-первых, на этих участках внимательно следят за содержанием покрытий (в частности, ледовых), своевременно убирают снег и выравнивают площадки. Во-вторых, в оборудованных местах дежурят специалисты, способные в случае необходимости оперативно оказать первую помощь.Как отмечает сотрудник поисково-спасательной станции "Центральная" Александр Фомченко, в последнее время часто встречаются люди, которые катаются по замерзшей Москве-реке не только на лыжах, но и на снегоходах и гусеничной технике разного вида. "Но это в основном на окраинах или же кто-то из области приезжает по рекам сюда", – констатирует он.По его словам, опасные ситуации происходят и с опытными людьми, выходя на лед в первый раз человек, наоборот, зачастую бывает достаточно осторожен. " Мы патрулируем свою территорию постоянно. Со всеми проводим беседу", – добавляет он.К слову, специалисты МГПСС для обеспечения безопасности людей на водных артериях столицы используют не только суда на воздушной подушке, но и беспилотные летательные аппараты, которые в реальном времени передают картинку на станции. Дополнительно московские спасатели патрулируют водоемы в зонах своей ответственности на подвижных спасательных постах, которые, как и катера, укомплектованы всем необходимым для оказания помощи: носилками, концами Александрова, спасательными кругами и жилетами, средствами спасения из ледяной полыньи, телескопическими "удочками" и гидрокостюмами для водолазов.

https://realty.ria.ru/20220321/pavodok-1778901496.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс), весна