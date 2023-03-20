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В Москве появились совята-пуховички

В Москве появились совята-пуховички - РИА Новости, 20.03.2023

В Москве появились совята-пуховички

Совята-пуховички появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T20:00

2023-03-20T20:00

2023-03-20T21:17

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Совята-пуховички появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На природных территориях столицы появились совята-пуховички. Уже в январе некоторые пернатые семейства обзаводятся потомством. Например, серые неясыти и ушастые совы", — говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас совята активно растут и осваивают мир, но из-за своей любознательности и неуклюжести они могут случайно выпасть из гнезда. В комплексе городского хозяйства напомнили, что если пуховичок выпал из гнезда и оказался в месте, где ему угрожает опасность, его нужно аккуратно вернуть в гнездо или пересадить на верхний ярус дерева около гнезда. Лучше не делать это голыми руками, чтобы не спугнуть посторонними запахами родителей птенцов. "Как бы сильно ни хотелось забрать милого пуховичка себе домой, делать это нельзя. Серые неясыти и ушастые совы — редкие и исчезающие объекты животного мира. Они занесены в Красную книгу Москвы и охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)", — отмечается в сообщении.

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Спасение совы-сипухи В столице часто можно увидеть уличных фотографов, использующих диких зверей и птиц в качестве реквизита. Это большой стресс для животных, так как они не приспособлены к таким условиям. Подобные случаи пресекает департамент природопользования. Как это происходит — узнайте в ролике. Если вы заметили фотографов с дикими животными, звоните на горячую линию Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77 2023-03-20T20:00 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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