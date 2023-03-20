https://ria.ru/20230320/sotrudnichestvo-1859170105.html

Россия всегда уделяла внимание сотрудничеству с Африкой, заявил Путин

Россия всегда уделяла внимание сотрудничеству с Африкой, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023

Россия всегда уделяла внимание сотрудничеству с Африкой, заявил Путин

Президент России Владимир Путин отметил, что РФ всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству со странами Африки. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:28

2023-03-20T15:28

2023-03-20T19:22

россия

африка

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству со странами Африки. "Подчеркну, наша страна всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими государствами", - заявил глава РФ на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире". Он также подчеркнул, что это один из неизменных приоритетов российской внешней политики.

https://ria.ru/20230319/afrika-1858958092.html

россия

африка

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россия, африка, владимир путин