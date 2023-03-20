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Россия всегда уделяла внимание сотрудничеству с Африкой, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
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15:28 20.03.2023 (обновлено: 19:22 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/sotrudnichestvo-1859170105.html
Россия всегда уделяла внимание сотрудничеству с Африкой, заявил Путин
Россия всегда уделяла внимание сотрудничеству с Африкой, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
Россия всегда уделяла внимание сотрудничеству с Африкой, заявил Путин
Президент России Владимир Путин отметил, что РФ всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству со странами Африки. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:28
2023-03-20T19:22
россия
африка
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству со странами Африки. "Подчеркну, наша страна всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими государствами", - заявил глава РФ на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире". Он также подчеркнул, что это один из неизменных приоритетов российской внешней политики.
https://ria.ru/20230319/afrika-1858958092.html
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россия, африка, владимир путин
Россия, Африка, Владимир Путин
Россия всегда уделяла внимание сотрудничеству с Африкой, заявил Путин

Путин: Россия уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с Африкой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции Россия - Африка в многополярном мире - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству со странами Африки.
"Подчеркну, наша страна всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими государствами", - заявил глава РФ на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".
Он также подчеркнул, что это один из неизменных приоритетов российской внешней политики.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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19 марта, 18:13
 
РоссияАфрикаВладимир Путин
 
 
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