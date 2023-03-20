https://ria.ru/20230320/sinod-1859291585.html

УПЦ призвала Зеленского сделать все, чтобы монахи могли служить в лавре

УПЦ призвала Зеленского сделать все, чтобы монахи могли служить в лавре - РИА Новости, 20.03.2023

УПЦ призвала Зеленского сделать все, чтобы монахи могли служить в лавре

Синод канонической Украинской православной церкви призвал Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы монахи УПЦ продолжили служить в Киево-Печерской... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:46

2023-03-20T19:46

2023-03-20T21:18

религия

украина

владимир зеленский

россия

татьяна москалькова

верховная рада украины

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви призвал Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы монахи УПЦ продолжили служить в Киево-Печерской лавре, следует из обращения в Telegram-канале."Просим обеспечить конституционное право на свободу совести и вероисповедания для верующих УПЦ, не допустить принятия антиконституционных законов против церкви, находящихся на рассмотрении в Верховной раде, а также сделать все должное, чтобы духовенство, монашество и верующие УПЦ могли и в дальнейшем совершать служение в Киево-Печерской лавре", — говорится в тексте.Каноническая УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих, испытывает беспрецедентное давление, а после начала российской спецоперации киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на церковь. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит массовые рейдерские захваты храмов, националисты нападают на духовенство и верующих. Монахов Киево-Печерской лавры выгоняют из монастыря — они смогут остаться, только если перейдут в ПЦУ, а в противном случае должны покинуть обитель до 29 марта.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека и призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать происходящему.Как подчеркнули в Кремле, киевский режим лишний раз продемонстрировал то, с чем Россия борется и что должна пресечь. В свою очередь, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в ООН с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти. Кроме того, на сайте кабинета министров страны появилась петиция с призывом не выселять монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230319/ukraina-1858893022.html

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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