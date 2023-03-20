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В Воронеже задержали водителя, не оплатившего более 600 штрафов - РИА Новости, 20.03.2023
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17:48 20.03.2023 (обновлено: 17:49 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/shtrafy-1859256190.html
В Воронеже задержали водителя, не оплатившего более 600 штрафов
В Воронеже задержали водителя, не оплатившего более 600 штрафов - РИА Новости, 20.03.2023
В Воронеже задержали водителя, не оплатившего более 600 штрафов
Полицейские задержали в Воронеже 22-летнего водителя иномарки, у которого накопились штрафы за более чем 600 нарушений правил дорожного движения, сообщило ГУМВД РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:48
2023-03-20T17:49
происшествия
авто
воронеж
россия
volkswagen touareg
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ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Полицейские задержали в Воронеже 22-летнего водителя иномарки, у которого накопились штрафы за более чем 600 нарушений правил дорожного движения, сообщило ГУМВД РФ по региону. Сотрудники ДПС остановили для проверки Volkswagen Touareg, у которого отсутствовал передний бампер. "При проверке по базам учета полицейские установили, что 22-летний водитель имеет задолженность за более 600 нарушений ПДД, на общую сумму около 600 тысяч рублей. Кроме того, мужчина также должен судебным приставам-исполнителям около 400 тысяч рублей исполнительского сбора", - говорится в сообщении. Мужчину доставили в подразделение госавтоинспекции и составили в отношении него 250 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания". Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа. В итоге, как отмечает полиция, общая сумма долга составила около 1,5 миллиона рублей. "Судебные приставы-исполнители наложили на Volkswagen Touareg арест и эвакуировали его на спецстоянку. Если владелец не погасит задолженность, то транспортное средство будет реализовано на торгах", - информирует ГУМВД.
https://ria.ru/20230320/prava-1859127903.html
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происшествия, авто, воронеж, россия, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Воронеж, Россия, Volkswagen Touareg
В Воронеже задержали водителя, не оплатившего более 600 штрафов

В Воронеже задержали водителя с неоплаченными штрафами за более чем 600 нарушений ПДД

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Полицейские задержали в Воронеже 22-летнего водителя иномарки, у которого накопились штрафы за более чем 600 нарушений правил дорожного движения, сообщило ГУМВД РФ по региону.
Сотрудники ДПС остановили для проверки Volkswagen Touareg, у которого отсутствовал передний бампер.
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"При проверке по базам учета полицейские установили, что 22-летний водитель имеет задолженность за более 600 нарушений ПДД, на общую сумму около 600 тысяч рублей. Кроме того, мужчина также должен судебным приставам-исполнителям около 400 тысяч рублей исполнительского сбора", - говорится в сообщении.
Мужчину доставили в подразделение госавтоинспекции и составили в отношении него 250 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания". Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа. В итоге, как отмечает полиция, общая сумма долга составила около 1,5 миллиона рублей.
"Судебные приставы-исполнители наложили на Volkswagen Touareg арест и эвакуировали его на спецстоянку. Если владелец не погасит задолженность, то транспортное средство будет реализовано на торгах", - информирует ГУМВД.
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